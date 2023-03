Oroscopo Paolo Fox sabato 4 e domenica 5 marzo 2023: classifica e segni fortunati del weekend

Oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana. Ci siamo, una manciata di ore appena e potremo finalmente dare il benvenuto al weekend! Gli impegni lavorativi che solitamente scandiscono le giornate saranno lontani e sarà pertanto possibile dedicarsi ai propri hobbies e passioni! Quali sono i vostri programmi per sabato 4 e domenica 5 marzo? Tuttavia, tra un impegno e l’altro scommetto che siete curiosi di sapere cosa vi riserveranno le stelle per questo weekend! Ci saranno segni più fortunati di altri? Come andrà l’amore? E il lavoro? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Paolo Fox che non delude mai!

Le previsioni (segno per segno) di Paolo Fox per il fine settimana

Ariete: in questo fine settimana i nodi verranno al pettine e sarà possibile risolvere alcune questioni rimaste in sospeso da troppo tempo. Domenica sarà una giornata positiva per i sentimenti, lasciatevi andare alle emozioni.

Toro: emozioni intriganti in vista. Nel corso dei prossimi giorni quella che era partita come una semplice attrazione in realtà potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Attenzione però a non tenere il piede in due scarpe.

Gemelli: fine settimana tranquillo, perché non approfitti di questa rinnovata serenità per organizzare qualcosa di bello con il partner? Aria tesa invece nelle giornate di inizio della prossima settimana.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: nel fine settimana ci sarà maggiore serenità. È tuttavia bene restare lontano dalle polemiche evitando, pertanto, inutili discussioni. Conta fino a dieci prima di esporti.

Leone: cielo positivo per i single, se il tuo cuore è solo cosa aspetti a guardarti attorno? Emozioni in arrivo nel fine settimana, gli incontri sono favoriti.

Vergine: anche se talvolta non è semplice mantenere un certo equilibrio nelle relazioni, approfitta di questa fine settimana per avvicinarti ad una persona carina che stuzzica il tuo essere.

Oroscopo Paolo Fox del fine settimana: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: se sei in coppia da tempo cerca in questo fine settimana di non dare adito ad inutili polemiche. Non è, infatti, esclusa la possibilità di piccoli battibecchi. Prima di esporti conta fino a dieci.

Scorpione: se nella coppia c’è qualcosa che non va, in questi giorni sarà possibile effettuare una revisione profonda e capire qual è il problema. Nei sentimenti, per via dell’imminente opposizione di Venere, ci vuole pazienza.

Sagittario: cielo positivo per l’amore, cerca di dedicare maggiori attenzioni al partner e instaura con lui un rapporto di fiducia e dialogo, solo in questo modo sarà possibile accantonare il rischio di pericolosi malintesi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: devi avere maggiore fiducia in te stesso, ultimamente stai attraversando tanti cambiamenti sia a livello professionale che sentimentale e le soddisfazioni non si faranno attendere.

Acquario: ultimamente sei un po’ teso, hai tante cose a cui pensare e le responsabilità non mancano. In questo fine settimana cerca di staccare la spina.

Pesci: l’arrivo di Saturno nel segno ti renderà maggiormente concreto e realista, diverse situazioni si sbloccheranno inaugurando una fase importante di crescita e di cambiamento.