Oroscopo Paolo Fox sabato 8 ottobre 2022: le previsioni (amore e lavoro) di oggi

Oroscopo Paolo Fox sabato 8 ottobre 2022. E’ finalmente il weekend, sabato è arrivato e torna anche un po’ di relax. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? E, chi è in vacanza, concluderà in bellezza le sue ferie?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Vuoi farti capire a tutti i costi, hai buone intenzioni, ma con questa Venere in opposizione non è facile comprenderti. Sei piuttosto nervoso sul lavoro, allontana le persone che sono contrarie alla tua natura.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Nel corso della serata le stelle ti aiutano a superare dei conflitti. Sul lavoro gioca le tue carte.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Cerca di stare con le persone che ami e evita situazioni che possono diventare ingestibili. Non devi compromettere la riuscita finale delle iniziative pensando negativo.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Avere una luna favorevole può indicare anche la capacità di risolvere alcuni problemi. Non è facile trovare nuovi spunti sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: tra oggi e domani sarà possibile riprendere le fila di un discorso che sembrava perso. Potrebbero venirti in mente buone idee per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Giornata difficile a causa della posizione della Luna. Forse stai con qualcuno che vuole stare con qualcun altro. Sul lavoro torna una buona positività.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Qualsiasi cosa tu debba dire è meglio utilizzare questa giornata che altre. Devi fare scelte importanti sul lavoro. Falle oggi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Le tue intuizioni di solito si rivelano favorevoli, oggi avrai una buona capacità di azione. Buone notizie anche sul fronte del lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: forse è il momento di prendersi una pausa e mettere in ordine idee e sentimenti, è una giornata incerta. Il lavoro vi da molte soddisfazioni, ma attenti a non strafare.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Oggi ti svegli più disponibile, ti senti ottimista. Discuterai sul lavoro ma vincerai anche.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Hai una buona capacità di parola, puoi gestire meglio le tue relazioni. Non è un buon periodo a livello lavorativo, passerà.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Potrai riavvicinare una persona nel caso ci sia stata una separazione. Arrivano entro la fine del mese soldi per un rimborso o da una assicurazione.