Oroscopo Paolo Fox venerdì 2 dicembre 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Paolo Fox venerdì 2 dicembre 2022. È appena iniziato il mese di dicembre, l’ultimo di questo 2022, manca poco al Natale, un appuntamento ricco di sorprese per bambini e adulti. Sono tante le novità in arrivo per ciascun segno. Il periodo è frenetico a causa dei preparativi per le festività. Ma come va l’amore e il lavoro? Ci sono cambiamenti in vista? Non ci resta che scoprire tutto con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Evita discussioni in amore sei particolarmente nervoso. Oggi rischi di farti prendere dalla tensione anche sul posto di lavoro. La parola d’ordine è: calma!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Per chi vive un rapporto di coppia stabile il periodo è estremamente favorevole, mentre chi è single potrebbe vivere delle belle avventure. Non avere fretta nel lavoro, dai tempo al tempo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Per chi è solo e vuole fare nuovi incontri è necessario darsi da fare, programmando magari un’uscita. Riceverai proposte di lavoro, ma sii cauto, non è detto che siano quelle giuste per te.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Sei più sereno dei giorni appena trascorsi e potresti vedere soluzioni che finora non vedevi. Professionalmente tutto sta riprendendo la piega che speravi

Oroscopo Paolo Fox Leone: Se sei solo non farti prendere dalla tristezza e gettati nella mischia, frequenta nuove persone. Puoi pianificare progetti di lavoro ì, questo è il momento giusto

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Non è un buon periodo per te, sei sempre troppo propenso a fare discussioni che non portano nulla di buono in amore. Anche il lavoro in questo momento non va nel migliore dei modi. Tra poco potrai riscattarti.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Potresti avere delle complicazioni nei rapporti sentimentali. È un momento un po’ difficile anche sul piano professionale, forse è meglio cercare dei chiarimenti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Cerca di non essere troppo impulsivo, il tuo comportamento potrebbe far allontanare la persona che ami. Ci vuole ancora del tempo prima che i tuoi piani di lavoro trovino concretezza

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: sarà una giornata positiva, anche se non sei proprio nella tua forma migliore. Nel lavoro preparati a dei cambiamenti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Cerca di essere paziente con il tuo partner, oggi sei particolarmente agitato. Il tuo stato d’animo non sarà favorevole neanche sul piano professionale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Tornerà l’armonia di coppia per coloro i quali hanno attraversato un periodo di tensioni. Nel lavoro hai voglia di cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Sei in fase di recupero per quanto concerne le relazioni sentimentali. Se non esiti e ti butti in nuove avventure professionali potresti avere soddisfazioni.