Oroscopo Paolo Fox venerdì 23 dicembre 2022: come andrà la giornata secondo le stelle?

Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre. Ormai ci siamo. Il Natale è sempre più vicino, e le strade, le piazze, le case sono in piena fibrillazione: domani è la Vigilia, uno dei momenti più magici e attesi dell’anno. I fornelli sono roventi, e i menù sono già pronti: non vediamo l’ora di poter rivedere e riabbracciare i nostri parenti ed amici. Ma prima, c’è da affrontare la giornata di oggi, venerdì 23 dicembre, che per molti è ancora una giornata di lavoro. E quale modo migliore di farlo grazie ai consigli astrali direttamente dall’oroscopo di Paolo Fox? E allora, ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: non c’è un momento migliore per innamorarsi, dunque siate sempre responsivi. State per staccare la spina dal lavoro, ma non dimenticate le prossime scadenze.

Oroscopo Paolo Fox Toro: chi lo dice che l’amore non possa arrivare proprio sotto l’albero? In queste feste rivaluterete l’atteggiamento di alcuni colleghi sul lavoro, in positivo.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: cosa fare quando l’amicizia diventa amore? Niente, lasciarsi completamente andare. Cercate di non pensare al lavoro in questi giorni.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: tanti ricordi, forse troppi, è tempo di guardare con fiducia al futuro. Attenti alle invidie, non lasciatevi trascinare troppo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: dovete mandare già un boccone amaro per i sentimenti, ma le feste vi aiuteranno a farlo. Ascoltate di più i consigli dei vostri colleghi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: non c’è nessuno che possa fermarvi quando siete innamorati, quindi fate in modo di esserlo sempre, della vita. Il lavoro sarà anch’esso una conseguenza di questo stato d’animo.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: il cielo di oggi non promette benissimo, dunque meglio rimandare tutte le discussioni a domani. Per il lavoro, tenete duro fino alle vacanze imminenti, poi riposate.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: molte cose non vanno per il verso giusto, ma non è il caso vostro nella giornata di oggi. Sappiate chiarire sempre il vostro punto di vista sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: attenti a non lasciarvi scoraggiare da qualche consiglio non andato a buon fine. Lavorate sempre con la stessa grinta, e i risultati non mancheranno.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: I sentimenti sono offuscati, ma il cielo e le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro, qualcuno non riesce a sopportarvi, ma non è un problema vostro, quindi lasciate correre

Oroscopo Paolo Fox Acquario: siete in piena sintonia con la Luna, sfruttate questo momento. Il lavoro non vi spaventa, non dovete strafare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: l’amore è nell’aria, dovete soltanto coglierlo, senza troppa fretta però. Il lavoro vi premierà con un nuovo colloquio nei prossimi giorni.