Oroscopo Paolo Fox venerdì 26 agosto 2022: ecco le previsioni di oggi

Oroscopo Paolo Fox venerdì 26 agosto agosto 2022. Siamo arrivati all’ultima settimana di Agosto.. Come è passato in fretta tempo. Avete già qualche programma per questa calda giornata di agosto? E, soprattutto, non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e quali segni saranno maggiormente fortunati a lavoro e in amore?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: una giornata che sembra partire con il piede giusto, mi raccomando non rovinatela. Il lavoro vi porta via molto tempo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi vi sentite fortunati e in forze, l’amore vi sorride e la Luna pure. Molti colleghi vi prendono come punto di riferimento sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: giornata sottotono, meglio rimandare a domani eventuali discussioni in amore. Il lavoro, invece, sarà in grado di distrarvi dai vostri pensieri opprimenti.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: cosa c’è di meglio che trascorrere una romantica serata con il vostro partner? Sul lavoro risparmiate le forze, la nuova stagione riserverà grandi sorprese.

Oroscopo Paolo Fox Leone: la Luna è nel vostro segno, non fatevi sfuggire questa grande occasione. Vita professionale abbastanza movimentata, mi raccomando agli sbalzi d’umore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: la vita va presa così come viene, senza troppe sovrastrutture. Il lavoro, come l’amore, procede a rilento, ma una svolta ci sarà a partire da settembre.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: il pomeriggio di oggi sarà un po’ sottotono per i vostri sentimenti, ma domani ci sarà margine di recupero. Il lavoro, per i professionisti indipendenti, avrà una svolta nelle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: l’amicizia, come l’amore, va coltivata, ma attenti a non superare quella soglia che separa le due cose! I colleghi vi stimano e vi rispettano, cercate di fare altrimenti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: l’amore è sempre il vostro pensiero fisso, ma alle volte bisogna distrarsi anche da Cupido per vivere sereni. Intanto il lavoro continua a dare delle soddisfazioni.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: cercate di lasciare andare i pensieri negativi, non fanno bene alla vostra salute. La vita professionale non vi soddisfa completamente

Oroscopo Paolo Fox Acquario: le cose vanno a rilento in amore, ma non preoccupatevi, è un buon segno. Il lavoro darà le sue soddisfazioni con la nuova stagione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: l’amore tarda ad arrivare, ma le avventure non mancano. Il lavoro vi stressa troppo, forse è il momento di una svolta.