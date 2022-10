Oroscopo Paolo Fox venerdì 28 ottobre 2022: cosa dicono le stelle su amore e lavoro per oggi

Oroscopo Paolo Fox venerdì 28 ottobre 2022. Siamo già a venerdì e anche questa settimana è giunta al capolinea. Anche ottobre sta giungendo al termine. Ma come andrà questa giornata sul fronte sentimentale e lavorativo? Ci saranno segni più fortunati di altri o qualcuno di voi dovrà sgomitare per ottenere quello che gli spetta?

Scopriamo dunque tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Giornata di recupero, la Luna è in aspetto buono. Solo chi ha paura di amare si sente bloccato. C’è qualcosa su cui riflettere anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Pare proprio che qualcosa non vada in amore, attenzione se c’è stata una separazione. Il tuo ruolo sul lavoro sta cambiando.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Adesso ci sono delle sensazioni particolari non dare retta al nervosismo. Meglio non fare troppo a lavoro.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Tornare a vecchi trascorsi in amore potrebbe essere sbagliato. Scarsa concentrazione sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Le grandi relazioni non possono chiudere i battenti solo per qualche pianeta contro. Potresti discutere con il capo, mantieni la calma.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La giornata è sottoposta a un momento di stress eccessivo nelle relazioni. Complicazioni anche sul lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Le provocazioni in amore non devono essere accettate non avviare litigi inutili. Periodo favorevole sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Per le storie d’amore inutili non c’è spazio, ora desideri avere al fianco solo persone vere. Continuo a credere che non sia il periodo giusto per lanciarsi in sperimentazioni inutili nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Se speri che la persona che ami dica di sì allora puoi fare una richiesta anche oggi. Giornata interessante per fare proposte sul lavoro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Se una storia è in crisi puoi tentare un recupero. Se devi fare incontri di lavoro questa è la giornata giusta.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Non metterti in gioco se non ne vale la pena, se una persona non ti convince è inutile perdere tempo. Le energie lavorative sono altalenanti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Una storia d’amore importante potrebbe cambiarti la vita. C’è da affrontare una scelta anche un cambiamento di vita se necessario.