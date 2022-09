Oroscopo Paolo Fox venerdì 30 settembre 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Paolo Fox venerdì 30 settembre 2022. Ultimo giorno di settembre, la settimana sta per giungere al capolinea: è venerdì, il weekend si avvicina. E si concluderà in bellezza questo mese. Ma come andrà la giornata sul lavoro e in amore? Ci saranno segni più fortunati di altri o qualcuno dovrà combattere per emergere?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore cerca di mantenere la calma, soprattutto se hai dovuto fare i conti con delle discussioni. Sul lavoro, Giove e Marte sono dalla tua parte: non pensare agli invidiosi, devi andare avanti per la tua strada!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore, dopo due giorni pesanti, cerca di andare avanti, senza polemiche. Sul lavoro, cambiamenti in arrivo: il cielo ti sorride!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna è in opposizione e ti provoca, in amore cerca di mantenere la calma. Sul lavoro, dal 10 ottobre arriveranno belle novità: continua così!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore questo è un mese di verifica, soprattutto se hai vissuto un periodo di crisi. Sul lavoro, la fase è faticosa: fai molto e ottieni poco!

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’amore vince: tutto dipende da te, hai voglia di continuare una storia? Sul lavoro, a breve ci sarà un riscatto: devi essere più comprensivo!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Il cielo ti sorride, le stelle sono dalla tua parte e i nuovi incontri sono favoriti. Sul lavoro, ti toccherà fare una scelta importante per il futuro!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La Luna è dalla tua parte, in amore le sensazioni sono positive. Sul lavoro, non sottovalutare i progetti e i rapporti con i nati sotto il segno del Sagittario o Leone.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Venere presto sarà dalla tua parte, entro un mese vivrai belle sensazioni in amore. Sul lavoro, si riparte da zero: hai in mente tanti progetti. Le giornate sono impegnative, ma arriveranno le soddisfazioni!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Il mese di settembre è partito male per la sfera sentimentale, ora però tutto va meglio. E hai superato le incomprensioni. Sul lavoro, stai pensando al futuro: inizia a pensare a nuovi progetti!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore cerca di mantenere la calma, le polemiche non portano da nessuna parte. Sul lavoro, hai tanti impegni e progetti da portare a termine. Occhio alla sfera economica!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Marte, Sole, Venere e Giove sono dalla tua parte: l’amore promette bene. Sul lavoro, cerca di essere diplomatico e di trovare una soluzione!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Venere non è più opposta, quindi puoi tirare un sospiro di sollievo. Lasciati andare a nuove emozioni. Sul lavoro, Marte è contrario: sei un po’ nervoso, se studi devi impegnarti di più!