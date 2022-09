Oroscopo Paolo Fox venerdì 9 settembre 2022: i segni fortunati di oggi, le previsioni

Oroscopo Paolo Fox venerdì 9 settembre 2022. La settimana è quasi giunta al capolinea: siamo a venerdì, il weekend è tutto da vivere. Avete già idee e progetti? O vi toccherà lavorare anche sabato e domenica e rimandare tutto a data da destinarsi? Non siete curiosi di sapere come sarà il cielo in questa giornata? Capire se ci saranno segni fortunati in amore?

Scopriamo dunque tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Questo fine settimana sarà intrigante per i sentimenti. Sul lavoro esamina la situazione, un progetto vecchio potrebbe andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: La Luna non è più contraria ma hai bisogno di vivere un amore equilibrato. Il lavoro va a rilento, ti senti fiacco.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore devi vivere tutto con estrema prudenza durante questo weekend. In ufficio la noia domina, ma cerca di cambiare rotta.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Sensazioni piacevoli in amore. Non aprire cause o vertenze sul lavoro se non sei completamente sicuro di vincerle.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Se ti interessa qualcuno punta sulla giornata di domenica. Prenditi il giusto tempo per fare valutazioni sulla tua situazione lavorativa.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Ignora le provocazioni, non discutere, la Luna in opposizione porta qualche difficoltà in amore. Chi ha un’attività in proprio può rilanciarla, stelle favorevoli.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: E’ una buona giornata ma in amore non tirare fuori vecchi problemi. Sul lavoro vorresti avere tutto sotto controllo, parla se c’è qualcosa che non va.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Ottime stelle per recuperare un sentimento e tornare ad amare. Le cose che intraprendi in questo periodo sul lavoro andranno bene.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Stelle incerte in amore, attenzione, se c’è una relazione che non funziona arriveranno dei disaccordi. A meno che tu non debba lavorare nel weekend prenditi una pausa.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Le sensazioni che provi ora in amore sono forti e importanti, non lasciarle sfuggire. Sul lavoro non portare avanti rancori.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore va meglio rispetto a prima, Marte è in aspetto interessante. Sul lavoro cerca di pianificare tutto fin da subito.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Venere opposta invita a stare sereni in amore, ci vuole pazienza. Sul lavoro non otterrai subito risposte.