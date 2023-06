Oroscopo Paolo Fox weekend. Finalmente, il momento più atteso della settimana sta per arrivare. Cosa ci riserveranno le stelle? Il fine settimana è sinonimo di relax e divertimento, un momento da dedicare a se stessi e alle persone a cui si vuole bene, approfittando dell’assenza degli impegni lavorativi che, durante la settimana, scandiscono la quotidianità di ognuno di noi. Cosa farete in questo weekend? Una piccola gita fuori porta, un pranzo in famiglia o una rilassante giornata al mare? Qualsiasi siano i vostri programmi scommetto che non vedete l’ora di scoprire cosa vi riserveranno le stelle e quali saranno i segni maggiormente fortunati nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023! Ma non indugiamo oltre e scopriamo tutto con le previsioni dell’amato e seguito astrologo Paolo Fox che non delude mai!

Oroscopo Paolo Fox weekend: le previsioni di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: fine settimana interessante per l’amore! I single del segno devono fare piazza pulita di inutili diffidenze mentre le coppie potrebbero finalmente ritrovare la complicità e la voglia di stare insieme. Buon momento per essere sinceri con il partner, perché non approfittate di queste giornate per organizzare qualcosa di piacevole? Sul lavoro potresti via libera ai nuovi progetti, sii ricettivo.

Toro: da qualche settimana i single del segno hanno ritrovato la voglia, il desiderio di amare e di mettersi in gioco. Non escludo dunque che si possa aver fatto la conoscenza di una persona carina, con la quale pensare di costruire qualcosa di importante. Bene anche le coppie che nel corso dei prossimi mesi potrebbero mettere in cantiere un bel progetto di vita insieme. Sul lavoro attenzione alle spese impreviste.

Gemelli: il transito di Mercurio rimette in moto le emozioni, dandoti maggiore grinta ed energia! Non limitare la tua voglia di amare, quindi se hai nel cuore una persona cerca di passare più tempo in sua compagnia! Buon momento anche per i single che potranno ricevere un inaspettato invito! Sul lavoro una tua richiesta potrà trovare accoglimento.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: in questo fine settimana l’amore potrebbe essere foriero di qualche preoccupazione. Stai attraversando una fase della vita in cui il desiderio di rimettersi in gioco e di far valere le proprie ragioni è forte. Tuttavia, non essere testardo ed ascolta il consiglio di una persona a te care. Sul lavoro via libera ai nuovi progetti.

Leone: davvero un buon momento per i single che riusciranno finalmente a mettere da parte ogni remora o timidezza, quindi, se hai nel cuore una persona non esitare a farti avanti. Momento interessante anche per le coppie che potranno dar forma ad un sogno rimasto nel cassetto. Sul lavoro invece alcuni accordi saranno da rivedere.

Vergine: in questo fine settimana le cose da fare non mancheranno, ti ritroverai a gestire diversi impegni e talvolta il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento. Non agitarti ma procedi una cosa per volta. Sul lavoro, la stanchezza accumulata si fa sentire, approfitta del fine settimana per riposarti e ricaricare le batterie.

Cosa ci riserveranno le stelle in questo fine settimana? Le previsioni di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023

Bilancia: il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce, recita un antico detto che in questo momento si adatta perfettamente ai nati Bilancia. In questo weekend l’affetto e la dolcezza da parte di una persona carina non mancheranno, facendoti sentire al centro dell’attenzione. Sul lavoro le cose si stanno muovendo ma devi portare ancora un po’ di pazienza.

Scorpione: Venere e Marte dissonanti potrebbero dare adito a qualche tensione di troppo. Se sei single cerca di non prendere decisioni affrettate e prima di esporti conta fino a dieci. Qualche battibecco anche per le coppie, rimanda le decisioni importanti alla prossima settimana. Sul lavoro novità interessanti in arrivo.

Sagittario: cari nati del segno, se il vostro cuore è solo in questo fine settimana fareste bene a guardarvi intorno. Emozioni speciali in arrivo. Le coppie invece potranno mettere nero su bianco un importante progetto di vita. Sul lavoro invece le cose da fare non mancano ma i progetti che partono adesso potranno rivelarsi importanti nel futuro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: stelle positive per l’amore, le coppie di lunga data riscoprono il piacere dello stare insieme e si ritrovano più complici che mai! I single, invece, farebbero bene a guardarsi attorno e se hai nel cuore una persona cosa aspetti a buttarti? Bene il lavoro, i colleghi apprezzano il tuo operato e questo ti rende decisamente benvoluto.

Acquario: l’opposizione di Venere indica la necessità di maggiore prudenza in amore, soprattutto per i sigle. Cerca, dunque, di non dare adito ad inutili polemiche e pensaci due volte prima di esporti, altrimenti rischieresti di ferire la sensibilità altrui. Sul lavoro invece se hai avanzato una proposta, presto potrai attenere un riscontro.

Pesci: cari nati pesci, l’amore torna ad essere protagonista della vostra vita facendovi vivere emozioni che credevate sepolte. Siete molto sensibili e alle volte il timore di rimanerci male vi blocca. Tuttavia, non fasciatevi la testa prima di cadere ma godetevi il momento. Sul lavoro il desiderio di mettersi in gioco si fa sentire e le occasioni per farlo non mancheranno.