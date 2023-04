Oroscopo Paolo Fox weekend: le previsioni di sabato 15 e domenica 16 aprile 2023, la classifica dei segni

Oroscopo Paolo Fox weekend. Finalmente, il momento più atteso della settimana sta per arrivare. Cosa ci riserveranno le stelle? Il fine settimana è sinonimo di relax e divertimento, un momento da dedicare a se stessi e alle persone a cui si vuole bene, approfittando dell’assenza degli impegni lavorativi che, durante la settimana, scandiscono la quotidianità di ognuno di noi. Cosa farete in questo weekend? Una piccola gita fuori porta, un pranzo in famiglia? Qualsiasi siano i vostri programmi scommetto che non vedete l’ora di scoprire cosa vi riserveranno le stelle e quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati. Di seguito le previsioni dell’amato e seguito astrologo Paolo Fox che non delude mai!

Oroscopo Paolo Fox weekend: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Ariete: questo è un periodo decisamente intenso e ricco di novità. Ti trovi a far fronte a diverse questioni ma cerca di mantenere la calma e soprattutto, focalizza la tua energia solo sulle cose che contano davvero. In questo weekend metti fa parte obblighi, responsabilità e cerca di stare vicino alle persone che ami.

Oroscopo Toro: in questo fine settimana sei un po’ nervoso, attenzione alle parole. A destare qualche preoccupazione un problema di natura economica. Cerca tuttavia di analizzare le cose da un punto di vista diverso e, come si suol dire, non fasciarti la testa prima di cadere.

Oroscopo Gemelli: weekend interessante quello che sta per arrivare. I cambiamenti non ti spaventano ma non prendere decisioni avventate, anzi, valuta bene ogni offerta. Hai una grande vitalità, incontri favoriti.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Cancro: stelle interessanti per i sentimenti in questo fine settimana! Se ti interessa qualcuno perché non cogli la palla al balzo e ne approfitti per trascorre del tempo insieme? Sul lavoro il tuo impegno sarà presto premiato ed interessanti novità faranno capolino nella tua vita.

Oroscopo Leone: è un periodo di grandi innovazioni e, pur di raggiungere i tuoi obiettivi, non esiterai a metterti in gioco. Buon momento per gli affari, hai delle preziose intuizioni. Piano piano anche la sfera sentimentale si risolleva, incontri favoriti.

Oroscopo Vergine: in questo fine settimana l’opposizione di Mercurio lascia il tuo segno, regalandoti una maggiore intraprendenza. Gli affari ne gioveranno, interessanti proposte in arrivo. In amore invece cerca di non tirare troppo la corda, mostrati comprensivo e dolce con il partner.

Cosa ci riserveranno le stelle in questo fine settimana? Le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Bilancia: in questo fine settimana alcuni, piccoli problemi potrebbero fare capolino in amore rendendoti maggiormente inquieto. Cerca la strada del dialogo e tutto si risolverà per il meglio. Sul lavoro le cose da fare non mancano cerca però di staccare la spina, anche tu hai bisogno di riposare.

Oroscopo Scorpione: weekend interessante per i sentimenti, i single del segno farebbero bene a guardarsi intorno. Le conoscenze che nascono adesso hanno una marcia in più. Bene il lavoro sei un fiume in piena di idee ma attenzione a non esagerare.

Oroscopo Sagittario: Venere in aspetto positivo ti regalerà uno charme che sarà difficile non notare. Quindi non chiuderti in casa ma amplia la cerchia dei tuoi contatti. Buone notizie anche sul lavoro, una tua richiesta troverà accoglimento.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Capricorno: questo fine settimana ti vede piuttosto nervoso e spazientito, cerca di mantenere la calma e conta fino a dieci prima di esporti. In amore approfittane per passare del tempo con le persone che ami, dimostrando loro affetto e vicinanza.

Oroscopo Acquario: hai una bella energia in questo weekend! Una rinnovata forza ti permetterà di risolvere una questione rimasta in sospeso, dandoti modo di sondare nuovi orizzonti. Bene l’amore, se ti interessa una persona cosa aspetti a farti avanti?

Oroscopo Pesci: weekend interessante dal punto di vista sentimentale, metti al bando le polemiche e lasciati andare alle emozioni. Attenzione e non avere il piede in due scarpe. Sul lavoro c’è qualche tensione e questo ti crea una certa agitazione, possibili confronti con capi e referenti la prossima settimana.