Oroscopo Paolo Fox primavera 2023: quali sono i segni fortunati, tutte le previsioni

Oroscopo Paolo Fox primavera 2023. Le giornate si sono finalmente allungate, gli alberi sono in fiore e la primavera torna a fare capolino nella quotidianità di ognuno di noi. La voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta si fa sentire e appena gli impegni lavorativi lo consentono ecco che una bella gita fuori porta o un goloso picnic non possono mancare. Ora, con del tepore primaverile e dell’aria di festa che porta con sé, commetto che siete curiosi di sapere quali sono i segni zodiacali maggiormente fortunati e quali invece faranno più fatica ad ingranare. Ancora, come andrà l’amore? E il lavoro? Scopriamo tutto con le previsioni, segno per segno, dell’amato astrologo Paolo Fox che non delude mai!

Oroscopo Paolo Fox di primavera, le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo di primavera Ariete: sul lavoro la primavera regala tante preziose intuizioni, i semi che getti adesso nel corso dei mesi si riveleranno importanti. In particolare un interessante progetto prenderà forma dopo maggio, resta concentrato. Bene anche l’amore. Se sei solo guardati attorno, potresti renderti conto che qualcuno ti guarda con occhi diversi.

Oroscopo di primavera Toro: questa primavera sarà particolarmente produttiva, via libera dunque ai nuovi progetti sia di lavoro sia familiari. Prosegui dritto per la tua strada e pensa all’obiettivo finale. In amore il cielo è protetto, le coppie di lunga data potranno finalmente concretizzare un importante progetto di vita. Penso ad esempio a chi vuole convivere o sposarsi.

Oroscopo di primavera Gemelli: se hai da poco intrapreso un relazione probabilmente hai bisogno di un po’ di tempo per carburare. Un periodo di rodaggio aiuterà a chiarire le idee nonché dimostrare quanto il legame sia affidabile. Sul lavoro hai voglia di metterti in gioco e questa primavera ti regalerà tante occasioni per farlo.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo di primavera Cancro: sul lavoro hai bisogno di maggiori garanzie e adesso manca ancora qualche tassello affinché il puzzle possa dirsi completo. Cerca di non agitarti inutilmente, con il passare dei mesi avrai modo di dimostrare quanto vali e tutte le risposte che cerchi non tarderanno ad arrivare. Bene l’amore, attenzione però a non avere il piede in due scarpe.

Oroscopo di primavera Leone: a livello professionale le idee non ti mancano ma se devi siglare un accordo non tergiversare e cerca di chiudere le trattative entro marzo. I liberi professionisti hanno maggiori margini di guadagno. In amore le nuove conoscenze ti regaleranno emozioni speciali.

Oroscopo di primavera Vergine: buone notizie in arrivo nel corso delle prossime settimane! Se stai cercando una nuova occupazione o la tanto agognata promozione, non demordere. Il tuo impegno verrà presto ricompensato. In amore le coppie che hanno in cantiere un progetto di vita importante potranno finalmente veder realizzato il proprio sogno.

Cosa ci riserveranno le stelle in primavera? Le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo di primavera Bilancia: sul lavoro le novità non mancano ma mai come adesso hai voglia di sperimentare e metterti in gioco! Via libera dunque ai nuovi progetti che saranno foriere di belle novità! In amore, al netto di qualche piccola incomprensione è finalmente tornato il sereno. Questo ti rende maggiormente propositivo e desideroso di passare del tempo con la tua dolce metà.

Oroscopo di primavera Scorpione: questa primavera sarà un po’ movimentata. Sul lavoro dopo la fine del mese di maggio si dovranno definire con precisione i termini di un accordo mentre in amore il mese di marzo risulta essere particolarmente polemico. Attenzione a dei piccoli attriti.

Oroscopo di primavera Sagittario: momento positivo per il lavoro. Entro il mese di maggio sarà possibile concretizzare un accordo. Non mancheranno inoltre dei nuovi, interessanti progetti che renderanno il tutto ancor più frizzante. In amore, via libera ai nuovi incontri! Mi raccomando non chiuderti in casa.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di primavera Capricorno: maggio sarà un mese ricco di novità sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro i nuovi progetti avranno una marcia in più, non esitare dunque a proporti o ad avanzare delle richieste. In amore invece se hai la persona giusta al tuo fianco questo è il momento ideale per dare forma ad un importante progetto di vita.

Oroscopo di primavera Acquario: sul lavoro sei in attesa di alcune riconferme ma dovrai pazientare un pochino. La situazione, infatti, si sbloccherà a partire dalle prime due settimane del mese di maggio e la tua determinazione sarà premiata. In amore i cuori solitari farebbero bene a guardarsi attorno, le emozioni non mancheranno! Attenzione però al ritorno di qualche vecchia fiamma.

Oroscopo di primavera Pesci: l’amore procede a gonfie vale! Nel corso delle prossime settimane, un’amicizia potrebbe rivelare il suo lato più affettuoso regalandoti delle emozioni a dir poco speciali. I cuori solitari avranno l’imbarazzo della scelta. Sul lavoro invece la stanchezza si fa sentire ma piano piano ogni cosa si sistemerà come deve, sii fiducioso.