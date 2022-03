Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: le previsioni per tutti i segni dal 21 al 27 marzo

L’oroscopo di Mauro Perfetti per la settimana dal 21 al 27 marzo. Cosa prevedono le stelle? Lo dice il noto astrologo sul sito LaPresse.it dove abbiamo estrapolato alcuni stralci di quanto affermato per tutti i segni zodiacali. Ecco quindi le previsioni astrologiche per la prossima settimana.

Oroscopo dal 21 al 27 marzo di Mauro Perfetti: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro,

ARIETE: Vi aspetta una settimana favorevole, con giornate che offriranno momenti di relax e svago. Amici (fidati) potranno darvi una mano. Potranno esserci buone occasioni in amore per i cuori solitari. Bene i sentimenti anche per le coppie, attenzione solo venerdì e sabato alla Luna storta per le coppie dove ci sono incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro i progetti verranno portati avanti nel modo giusto.

TORO: La settimana parte in modo agitato a causa della Luna storta in Scorpione. Potrebbero quindi saltarvi i nervi soprattutto lunedì e martedì e potreste agire in modo frettoloso e azzardato. State tranquilli in attesa del fine settimana, che sarà con la Luna favorevole. Le coppie più forti resisteranno, anzi riusciranno a fortificarsi. Anche il lavoro potrà guadagnarne se metterete affidabilità e perseveranza.

GEMELLI: Settimana spensierata soprattutto in amore, sia per le coppie che per i single grazie alla buona posizione di Venere e Marte, anche se non ci saranno giornate particolarmente favorevoli. La giornata migliore sarà domenica. Sul lavoro potrete sperimentare e verificare la vostra efficienza. Se non siete soddisfati di ciò che avete potete guardarvi intorno.

CANCRO: La settimana si apre sotto il segno della passione e, se volete, della trasgressione, grazie all’influsso di una Luna intrigante. Chi cerca una nuova storia d’amore è favorito. Qualche problema solo nel weekend. Anche nel lavoro la settimana si prospetta favorevole grazie al bell’aspetto dei pianeti, che vi aiuteranno a a trovare la soluzione per arrivare al successo.

Oroscopo dal 21 al 27 marzo Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

LEONE: La settimana inizia con qualche incertezza in amore. Potranno esserci delle gelosie, specie nei primi due giorni. Si salveranno solo i rapporti più solidi. Ma cadere in questo tranello non è da voi, tant’è che già da metà settimana le cose di riprendono, anche se i rapporti che vacillano potrebbero subire degli scossoni molto forti. Anche sul lavoro verranno rafforzati i rapporti più sinceri a danno di quelli che hanno bisogno di ulteriori verifiche.

VERGINE: Questa settimana si apre in armonia, per continuare e concludersi in maniera ottimale. In amore promettete scintille. I single potranno essere colpiti da Cupido. Ma attenti, perché potrebbero esserci entusiasmi ingarbugliati e presto spenti. Fortuna nel lavoro.

BILANCIA: Si prospetta una buona settimana per l’amore. Potrete ritrovare l’armonia e l’affiatamento nella coppia, appianando i problemi. I single potrebbero incontrare una persona speciale. Soddisfazione e riuscita nel lavoro, con la mente proiettata verso il guadagno.

SCORPIONE: Questa sarà una settimana in cui potrebbe nascere qualche qualche crisi che dovrete scacciare immediatamente. Per colpa di Marte sarà un periodo impegnativo per i sentimenti, ma anche costruttivo. Anche per quanto riguarda il lavoro la settimana sarà frenetica e dovrete affrontare diverse prove.

Oroscopo Mauro Perfetti prossima settimana: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

SAGITTARIO: Bella questa settimana. E’ piena di amore e spensieratezza. Voi sarete leali e diretti e chi vi sta accanto ricambierà con complicità. Domenica sarà una giornata favorita dalle stelle, approfittatene per organizzare magari una gita. Per quanto riguarda il lavoro dovete prendere al volo le occasioni favorevoli e le coincidenze che vi capitano.

CAPRICORNO: Questa è una settimana d’incanto soprattutto per i sentimenti. Vi sembrerà di vivere ogni giorno come se fosse San Valentino. Sarete molto affiatati con le persone che amate e non avrete rivali in amore e nemmeno sul lavoro. O quantomeno avranno una vita difficile, perché lottare e vincere contro di voi e la vostra perseveranza sarà quasi impossibile.

ACQUARIO: Giornate sottotono soprattuto a inizio settimana. Cercate di farvi scivolare le cose e di non accettare le provocazioni di questa Luna. I single che vorrebbero iniziare una storia d’amore potrebbero avere la possibilità che un’amicizia si trasformi in qualcosa di più. aPer quanto riguarda il lavoro delle strategiche circostanze e fortunate coincidenze andranno cambiare in maniera positiva il modo di gestire i propri impegni.

PESCI: Settimana in nome dell’amore. Sarete sensuali e spensierati e avrete occasione di mettere in pratica le vostre doti. Nelle coppie si ritroverà la complicità. I- single potranno provare a innamorarsi di nuovo. Per quel che riguarda il lavoro ci sono buone occasioni per iniziare o portare avanti progetti importanti.