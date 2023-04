Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 10 al 17 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana che va dal 10 al 17 aprile 2023. E anche Pasqua è andata: il tempo vola, la primavera è tutta da vivere, nonostante le temperature in calo di questi ultimi giorni. E ora non ci resta che dare il benvenuto a questa nuova settimana, che inizia bene per molti e con un lunedì di festa: quello di Pasquetta. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andranno i sette giorni in attesa del ponte, che molti faranno, del 25 aprile? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore o sul lavoro? Qualcuno, inaspettatamente, riceverà una bella sorpresa e potrà tirare un sospiro di sollievo dopo un periodo un po’ complicato? Non ci resta che scoprire cosa succederà con le previsioni, sempre precise e puntuali, dell’amato astrologo Paolo Fox!

Oroscopo 2023 Paolo Fox: i grafici per amore, lavoro e fortuna segno per segno

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo 2023 Paolo Fox: quali sono i segni fortunati, le anticipazioni (amore e lavoro) per il nuovo anno

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per l’Ariete. Lasciati andare all’amore, cerca di vivere i sentimenti con più passione. Ora puoi coltivare le nuove storie, Venere da martedì sarà dalla tua parte e non puoi chiedere di meglio. Forse, però, dovrai rinunciare a qualcosa e decidere bene come muoverti. Sul lavoro, il cielo ti sorride, i nuovi incarichi sono favorite e dovrai accettare delle sfide. Che tu non temi. Sei un po’ agitato, ma tempo al tempo e tutto si sistemerà!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Quattro stelle per il segno del Toro. In amore ora puoi recuperare, soprattutto se hai dovuto fare i conti con una crisi. Cerca di pensare ai progetti, ora che maggio si avvicina. Hai bisogno di uno stimolo in più, ma a primavera ritroverai il sorriso. Sul lavoro, il cielo che sta per arrivare è ottimo e promette grandi cose: le idee non ti mancano e devi metterti in gioco, soprattutto se sei giovane. Forza, non mollare!

Oroscopo Gemelli

Cinque stelle per il segno dei Gemelli. Venere sarà dalla tua parte da martedì, quindi bene l’amore. Cerca di lasciarti andare, soprattutto da venerdì perché le storie che nascono ora sono davvero piacevoli. Non devi perdere tempo, devi andare avanti e gli incontri sono favoriti: a volte basta anche solo uno sguardo. Sul lavoro, sei un po’ stanco di fare sempre le solite cose, cerca di liberare la mente e ti risolvere i problemi. Passo dopo passo, piano piano, ce la farai!

Oroscopo Cancro

Quattro stelle per il segno del Cancro. Non riesci a capire se è il caso di lasciarti andare o meno all’amore, hai un po’ di dubbi da marzo e non sai bene come muoverti. Se hai chiuso una storia da poco sei provato, stanco, deluso, ma devi farti forza, reagire e andare avanti. Sul lavoro, presto arriveranno delle conferme e il periodo è buono per ottimi propositi. Occhio, però, a Giove: è ancora contro, per poco!

Oroscopo Leone

Cinque stelle per il segno del Leone. Bene l’amore, le giornate saranno migliori da martedì: hai voglia di ripartire, vivere belle emozioni. Bene anche la giornata di giovedì, sei coinvolto e ti interessa davvero qualcuno. Sul lavoro, bene i contatti, ma cerca di non perdere di vista le belle occasioni. Devi essere comprensivo, paziente, insomma devi mettere da parte l’orgoglio: ce la farai?

Oroscopo Vergine

Tre stelle per il segno della Vergine. Hai voglia di parlare in amore, chiarire, soprattutto se una situazione ti ha stancato e non ti convince più di tanto. Hai voglia di dimenticare il passato doloroso, vuoi ricominciare e imparare dagli errori. Cerca di non isolarti. Sul lavoro, presto qualcosa cambierà, ma la situazione è ancora in attesa. A maggio potrai riprenderti quello che ti spetta!

Oroscopo del segno della Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. In amore hai un po’ di dubbi, non capisci se sei tu il problema. Da martedì, però, Venere sarà dalla tua parte, gli incontri saranno favoriti e il periodo saranno sereno. Cerca di mantenere la calma e di ampliare le tue conoscenze. Sul lavoro, maggio sarà un mese di rinnovamento, quindi dovrai metterti in gioco e hai ancora un po’ di tempo per capire come!

Oroscopo Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. In amore devi dimenticare il passato, le delusioni che hai avuto, chiudere quella porta. Qualcosa non va, ma il peggio è passato e ora devi andare avanti, ricominciare da zero. Sul lavoro, presto arriveranno delle conferme, ma occhio ai soldi. E alla giornata di venerdì perché le polemiche potrebbero essere dietro l’angolo, ma vanno evitate!

Oroscopo Sagittario

Quattro stelle per il segno del Sagittario. Venere martedì sarà un po’ nervosetta, quindi in amore meglio essere cauti, soprattutto perché tendi a innamorarti di persone un po’ vaghe, che non ti danno certezze. E hai paura di legarti. Cerca di cambiare, di guardarti attorno. Sul lavoro, ora puoi contare su un rinnovo, cerca di non perdere tempo. E di chiudere un accordo entro maggio: sono certo ce la farai!

Oroscopo Capricorno

Tre stelle per il segno del Capricorno. Chi ha chiuso una storia da poco deve andare avanti e pensare al futuro, che sarà sicuramente più roseo. Qualcuno ti corteggia? Bene, lasciati andare. A volte sbagli: sei troppo prudente, parti sulla difensiva e chi vorrebbe starti accanto tende ad allontanarsi. Sul lavoro, il mese di maggio ti sorriderà, ora sei ancora un po’ fermo, ma devi essere positivo. Occhio alla Luna: mercoledì sarà nel segno e le tensioni non mancheranno!

Le previsioni per l’Acquario

Tre stelle per il segno dell’Acquario. In amore hai dovuto fare i conti con alcuni momenti di incertezza e dubbi, ma il nuovo transito di Venere ti aiuta. Puoi lasciarti andare all’amore, alla passione, devi andare avanti e fare nuovi incontri. Che sono favoriti. Sul lavoro, la fase di adesso è positiva, ma non devi arrabbiarti, anche se qualcuno sabato cercherà di farti perdere la pazienza. Mantieni la calma, per quanto possibile!

Oroscopo Pesci

Tre stelle per il segno dei Pesci. In amore se devi fare una scelta, forse è meglio pazientare un po’. Venere sta transitando nel tuo segno e ti invita alla riflessione, mentre Saturno impone nuove regole: non vuoi più perdere tempo, stai cercando una risposta concreta da chi ti sta accanto. Adesso o mai più, è il tuo motto di questa settimana. Sul lavoro, tutto procede bene, ora vuoi solo capire se la tua proposta sia stata accettata o meno. Forza, non mollare!