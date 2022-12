Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 19 al 25 dicembre 2022: le previsioni di Natale per tutti i segni zodiacali

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 19 al 25 dicembre 2022. A molti, forse, non sembrerà vero: il tempo vola e siamo già arrivati alla settimana di Natale. Sì, avete capito bene: il conto alla rovescia si può attivare perché tra pochi giorni i più piccoli incontreranno il magico Babbo Natale, i più grandi potranno rilassarsi e trascorrere qualche ora in famiglia. Come i vecchi tempi. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa fredda settimana di dicembre sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri? E come andranno le feste? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, puntuali, dell’amato astrologo Paolo Fox.

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Tre stelle per l’Ariete. In amore sei un po’ spento, non sai bene cosa fare e cosa dire. Forse ami una persona totalmente diverse da te, lontana. E questo ti fa stare preoccupato, ma tutto passerà. Sul lavoro, da martedì Giove sarà dalla tua parte: grazie alle feste, quindi, potrai prenderti un periodo di stop. Ne hai davvero bisogno per riposarti e ricaricare le batterie!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Cinque stelle per il Toro. Venere e Mercurio sono dalla tua parte e i progetti possono ripartire: hai voglia di incontrare la persona giusta, di lasciarti andare e pensare al futuro. Qualche problema potrebbe esserci, ma tutto si supererà. Le stelle proteggono i single, gli incontri saranno speciali. Sul lavoro, è arrivato il momento di fare un passo importante: se non sei contento di qualcosa devi trovare altro. Anche perché nel 2023 le sorprese, soprattutto in primavera, non mancheranno!

Oroscopo Gemelli

Tre stelle per i Gemelli. Hai superato delle difficoltà, ora devi fare chiarezza nel tuo cuore: sei interessato a qualcuno che vive troppo lontano da te? Devi capire se ne vale la pena. Sul lavoro, ti sei risentito, forse qualcuno non ti ha trattato bene. Ma non temere: il 2023 sarà il tuo anno, il futuro è tutto da scrivere. A colori!

Oroscopo Cancro

Quattro stelle per il segno del Cancro. A volte sei convinto che stare da soli non sia così un male: sei quasi alla ricerca di avventure, non hai voglia di buttarti a capofitto in una nuova avventura. Sei molto esigente, non tolleri più nulla dopo le ferite del passato. Sul lavoro, sei un po’ stanco, forse hai portato avanti dei progetti faticosi.

Oroscopo Leone

Quattro stelle per il Leone. Giove tra qualche giorno ti aiuterà, ti dirà cosa fare dal punto di vista sentimentale. Non discutere e occhio ai rapporti con i nati sotto il segno del Cancro e dell’Ariete perché l’agitazione è nell’aria. Sul lavoro, tutto ti sembra faticoso: in realtà nell’ultimo periodo hai dovuto affrontare delle difficoltà. Ma le hai superate!

Oroscopo Vergine

Cinque stelle per il segno della Vergine. In amore la fase è di recupero, soprattutto dopo i ‘bassi’ delle scorse settimane. Sei un po’ diffidente e intransigente, ma hai voglia di lasciarti andare alla passione. E con i nati sotto il segno del Leone e del Toro le emozioni non mancheranno. Sul lavoro i pianeti sono dalla tua parte, quindi devi approfittare di questa settimana. Che è produttiva su più fronti!

Oroscopo del segno della Bilancia

Tre stelle per il segno della Bilancia. In amore sei un po’ diffidente e giovedì sarai anche intransigente: non sai bene come comportarti, hai voglia di trascorrere il Natale con le persone che ami. Quelle di cui ti fidi, ma i sentimenti vengono messi alla dura prova. Sul lavoro, sei un po’ nervoso e a volte pensi di voler lasciar stare tutto. Sbagli perché è solo un periodo!

Oroscopo Scorpione

Quattro stelle per il segno dello Scorpione. L’amore ti porta lontano, soprattutto ora che non hai voglia di storie occasionali. Forse, però, ti piace una persona che non è molto ‘limpida’ e potrebbe esserci della confusione con i nati sotto il segno del Leone e dell’Acquario. Sul lavoro, le intuizioni non ti mancano: devi iniziare a pensare al 2023 perché le occasioni ci saranno. E andranno sfruttate!

Oroscopo Sagittario

Tre stelle per il segno del Sagittario. In amore sei un po’ distratto e tendi a mettere da parte le persone. Insomma sei poco concentrato e sei più interessato al lavoro e ai soldi. Sul lavoro, Giove è attivo e da gennaio qualcosa potrebbe cambiare, ma non devi arrabbiarti. Occhio alla sfera economica!

Oroscopo Capricorno

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Sole, Venere e Mercurio sono dalla tua parte in amore: ora sei determinato e a Natale potresti anche ricevere una bella sorpresa. Forse una conferma. Se sei single, invece, è arrivato il momento di guardarti attorno. Sul lavoro, i pianeti sono con te e presto, dopo tante fatiche, arriveranno le soddisfazioni. Insomma, il 2023 sarà il tuo anno!

Le previsioni per l’Acquario

Quattro stelle per l’Acquario. Gennaio è un mese intrigante perché Venere sarà dalla tua parte, quindi l’amore tornerà protagonista della tua vita. Lasciati andare alle emozioni, senza ansia: devi liberare la mente dai pensieri negativi. Sul lavoro, la settimana sarà interessante dal punto di vista del 2023, ma occhio ai soldi. Con un po’ di fatica riuscirai a vincere!

Oroscopo Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Torna la passione in amore e le relazioni, tra gennaio e marzo, saranno favorite. Cerca di essere più disponibile perché il mese di dicembre si conclude bene e il Natale è tutto da vivere. Sul lavoro, hai dovuto fare i conti con un po’ di tensioni, ma ora ti senti più libero. E arriveranno presto delle risposte.