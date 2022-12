Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 2 all’8 gennaio 2023: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 2 all’8 gennaio 2023. Le feste sono andate, l’Epifania sta per per portare tutto via e non ci resta che dare il benvenuto al nuovo anno, al 2023. Con la speranza, come ci auguriamo tutti, che sia un anno magico, meraviglioso, ricco di sorprese. E grandi emozioni. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa settimana, la prima di gennaio? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore o sul lavoro? Qualcuno di voi comincerà questo 2023 con una bella notizia? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Paolo Fox!

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Tre stelle per l’Ariete. Il mese di dicembre per molti è stato pesante, quindi bisogna cercare di dimenticare il passato. Soprattutto in amore, senza però impelagarsi in una storia complicata. Sul lavoro, la fase di recupero è iniziata, ma ci sono delle situazioni legali da chiarire: Giove, d’altra parte, è con te. E questo un bel segnale di ripresa!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Cinque stelle per il segno del Toro. In amore devi fare attenzione alle polemiche, basta con questa agitazione. Devi cercare di non mettere in discussione una storia, ma anche un’amicizia e dovrai iniziare il 2023 con grande coraggio. Sul lavoro, qualche ritardo c’è stato stato, ma le stelle sono dalla tua parte. E ora puoi iniziare a pianificare e a pensare in grande!

Oroscopo Gemelli

Quattro stelle per il segno dei Gemelli. Hai voglia di amare, di lasciarti andare, soprattutto ora che Venere è dalla tua parte ed è favorevole. C’è chi cambierà casa, chi inizierà a pensare a nuovi progetti, soprattutto tra mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà dalla tua parte. Sul lavoro, hai dovuto fare i conti con tanti cambiamenti e ora c’è chi vorrebbe solo delle rivincite. Come è giusto che sia!

Oroscopo Cancro

Tre stelle per il segno del Cancro. L’amore è un po’ in secondo piano perché sei tutto concentrato sul lavoro, ma ora devi iniziare a pensare alle persone che ti sono vicine. Venere non sarà più ostile e gli incontri, per iniziare bene l’anno, sono favoriti. Sul lavoro, occhio alle stelle conflittuali: devi pensare al futuro, ma con calma!

Oroscopo Leone

Tre stelle per il segno del Leone. Favoriti i nuovi incontri, ma bisogna cercare di fare chiarezza perché il tuo cuore è un po’ agitato. Vuoi liberarti dal passato e dai ricordi tristi per guardare al futuro con ottimismo. Sul lavoro, negli ultimi due mesi hai dovuto fare i conti con tante polemiche e situazioni poco chiare. Cerca di non pensarci e di andare oltre!

Oroscopo Vergine

Cinque stelle per il segno della Vergine. In amore cerca di fare chiarezza, di superare le indecisioni, anche perché Venere è dalla tua parte. Cerca di dare una svolta alla tua vita e di pensare alle amicizie, che possono diventare anche qualcosa di più. Sul lavoro, Mercurio e Sole sono dalla tua parte, quindi puoi iniziare a pensare a bei progetti nel 2023!

Oroscopo del segno della Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. In amore sei un po’ confuso, non sai bene come muoverti: se ti piace qualcuno puoi dichiararti, ma meglio farlo con calma e prudenza. Sul lavoro i cambiamenti non mancheranno e ti toccherà anche prendere delle decisioni importanti. Ma fai attenzione: è meglio non discutere con i colleghi e i capi!

Oroscopo Scorpione

Quattro stelle per il segno dello Scorpione. Lasciati andare all’amore, basta con le giustificazioni. Fai bene a capire e a proteggere chi ti sta vicino, ma non puoi sempre pensare agli altri: inizia a focalizzarti su te stesso. Sul lavoro, i primi sei mesi dell’anno saranno fondamentali: dovrai metterti in gioco di nuovo e le novità arriveranno nel mese di maggio!

Oroscopo Sagittario

Quattro stelle per il segno del Sagittario. Favoriti gli incontri e bene i rapporti nati tra novembre e dicembre. Cerca di continuare così, di inseguire le tue passioni e di contare su Venere, che è in ottimo aspetto. Sul lavoro, progetti in arrivo: le stelle sono dalla tua parte e devi solo continuare così perché la strada è quella giusta!

Oroscopo Capricorno

Quattro stelle per il segno del Capricorno. In amore l’energia non ti manca, anche grazie a Mercurio. Il momento è intrigante, gli incontri sono spariti, ma nel giorno della Befana è meglio mantenere la calma perché il nervosismo sarà alle stelle. Sul lavoro, le occasioni importanti sono dietro l’angolo e il 2023 sarà un anno di rivelazione. Lo scoprirai da solo, giorno dopo giorno!

Le previsioni per l’Acquario

Quattro stelle per il segno dell’Acquario. Venere transita nel tuo segno e puoi lasciarti andare alla passione. Bene l’intesa con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Sagittario: hai voglia di vivere un amore coinvolgente, anche un po’ distaccato dalle regole. Sul lavoro, cerca di fare chiarezza, di esaminare tutto con calma. Presto il Sole sarà dalla tua parte e potrai iniziare a parlare di lavoro. E seriamente!

Oroscopo Pesci

Cinque stelle per il segno dei Pesci. L’amore promette bene, il momento è favorito. Se c’è una persona che ti piace, cerca di avvicinarti perché la Luna, soprattutto nel giorno della Befana, sarà dalla tua parte. Sul lavoro, cambiamenti (in positivo) in arrivo: presto arriveranno anche tutte le risposte alle tue domande. E non puoi chiedere di meglio!