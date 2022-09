Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 26 settembre al 2 ottobre 2022

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2022. Ultima settimana di settembre, poi ci toccherà vivere e dare il benvenuto al primo weekend di ottobre. Lo so, non vi sembra vero, ma il tempo vola e l’estate per molti sembra già un ricordo lontano, soprattutto perché la quotidianità di sempre è tornata a fare capolino nelle vite di tutti. Tra lavoro, scuola, università, esami da sostenere. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa settimana sul fronte sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri o qualcuno di voi dovrà sgomitare un po’ per emergere e farsi valere?

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Tre stelle per l’Ariete. Il Sole è in opposizione, quindi in amore meglio mantenere la calma e non cadere nelle provocazioni, soprattutto il 25 e il 26. La prossima settimana arriveranno buone notizie e gli incontri venerdì saranno favoriti. Sul lavoro, le opportunità non mancano: Giove è dalla tua parte, ma devi accettare un ritardo. E mantenere la calma!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Tre stelle per il Toro. In amore c’è chi ha dato una svolta alla propria vita e chi, invece, ha già iniziato un nuovo rapporto. Tu sei alla ricerca di tranquillità, non sopporti la gelosia e la settimana sul fronte sentimentale sarà un po’ nervosetta. Sul lavoro, non ci sono novità e sei un po’ annoiato: cerca di mantenere la calma e di tenere sotto controllo la situazione economica. Occhio alle spese di troppo!

Oroscopo Gemelli

Quattro stelle per i Gemelli. Venere sta per tornare dalla tua parte e dal 29 inizierà un transito tranquillo. In amore, quindi, potrai recuperare qualcosa storia: il cielo promette bene, lasciati andare. Sul lavoro, tutto sta ripartendo e presto riuscirai a ottenere ottimi risultati. La stanchezza, però, si fa sentire dal 24.

Oroscopo Cancro

Quattro stelle per il segno del Cancro. In amore hai dovuto fare i conti con un po’ di delusioni, sei sensibile e ogni cosa ti tocca profondamente. Cerca di mantenere la calma, soprattutto il 26 quando la Luna sarà dissonante. Gli incontri sono piacevoli. Sul lavoro, è arrivato il momento di dare una svolta alla tua vita e di fare nuovi accordi. Le idee non mancano!

Oroscopo Leone

Cinque stelle per il Leone. Questo è il momento giusto per recuperare un amore. Una storia nata ad agosto può perfezionarsi, cerca di mantenere la calma e di essere passionale. I progetti non mancano. Sul lavoro, Sole, Marte e Giove sono dalla tua parte: il cielo è stimolante, ma devi essere più prudente dal punto di vista economico. Ti piace fare spese ‘pazze’, ma ora non puoi permettertelo!

Oroscopo Vergine

Quattro stelle per il segno della Vergine. La situazione amorosa è buona, ma Venere presto andrà via. Quindi, cerca di rafforzare un rapporto, di approfittare della sua presenza e di essere forte: stai tranquillo, riuscirai a superare ogni ostacolo. Sul lavoro, Giove dal 2023 sarà dalla tua parte: il cielo è ottimo, cerca di farti avanti e dimostrare a tutti chi sei. E quanto vali!

Oroscopo del segno della Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. Venere dal 29 sarà dalla tua parte e l’oroscopo, dal punto di vista sentimentale, promette bene. Cerca di frequentare nuove persone e di pensare al futuro. Sul lavoro, Marte, Saturno e Sole sono con te: l’energia non ti manca. Con questa positività riuscirai a superare ogni ostacolo. E tutte le tue paure!

Oroscopo Scorpione

Cinque stelle per il segno dello Scorpione. L’amore sta ritornando nella tua vita, la fiamma della passone sta per riaccendersi. E la settimana promette bene anche per chi non ne voleva più sapere delle storie. Il 28 la Luna sarà dalla tua parte! Sul lavoro, cerca di dare una svolta alla tua vita, di cambiare mansione. Dal 28 al 30 le stelle saranno con te!

Oroscopo Sagittario

Tre stelle per il segno del Sagittario. Marte è in opposizione e alcune giornate, sul fronte sentimentale, sembrano pesanti. Le opportunità, però, non mancano, soprattutto se hai dovuto fare i conti con una delusione. Riuscirai a superare un problema! Sul lavoro, ti impegni sempre, ma i risultati non sono così immediati: non ti preoccupare e mantieni la calma. Dovrai combattere ancora un po’, poi le soddisfazioni ci saranno!

Oroscopo Capricorno

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore lasciati andare alla passione, alle emozioni sincere. Ma fai attenzione al 26. Ricorda che devi seguire il cuore e il 29 potrai vivere una giornata importante. Sul lavoro, impegnati un po’ di più perché ora la vita professionale sta migliorando. E puoi dare il massimo!

Le previsioni per l’Acquario

Cinque stelle per l’Acquario. Dal 29 Venere sarà dalla tua parte, quindi l’amore promette bene. E potresti anche vivere un colpo di fulmine: a volte basta poco per far battere il cuore. Sul lavoro, le giornate di lunedì e martedì sono interessanti, cerca di avanzare delle proposte. Giovedì, invece, potresti essere stanco, quindi meglio mantenere la calma.

Oroscopo Pesci

Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Venere tra qualche giorno non sarà in opposizione, quindi la situazione sentimentale migliorerà. Cerca, però, di superare una delusione del passato e di andare avanti. Sul lavoro, ti toccherà superare degli ostacoli, ma meglio mantenere la calma e rimandare ogni decisioni a tempi migliori. Sei un po’ stanco, ma non puoi mollare ora. Forza!