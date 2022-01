Oroscopo settimanale Simon & the Stars, le previsioni fino al 6 febbraio 2022 segno per segno

Oroscopo settimanale Simon & the Stars, le previsioni dal 31 gennaio al 6 febbraio a Citofonare Rai2

Cosa ci aspetta per questa settimana? Ce lo dicono le stelle! E chi, meglio di Simone Morandi, meglio conosciuto come Simon & the stars, l’astrologo più amato del momento, può farci sapere come andranno i prossimi giorni? Ecco le previsioni astrali che il noto astrologo ha reso noto a Citofonare Rai2, la trasmissione condotta da Paola Perego e Simona Ventura, dove Simon ha suddiviso i segni in 3 categorie, partendo meno fortunati, contrassegnati da un cornetto rosso, seguiti da quelli mediamente fortunati, che hanno tre cornetti rossi, e concludendo con quelli super fortunati, a cui l’astrologo assegna addirittura cinque cornetti rossi.

Ma ecco nel dettaglio le previsioni di Simon & the stars per la settimana da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio, partendo dai segni meno fortunati, con un solo cornetto.

Oroscopo settimanale Simon & the Stars: le previsioni su Citofonare Rai2

ARIETE: i nati sotto il segno dell’Ariete dovranno combatte per ogni cosa. I giorni migliori saranno martedì e mercoledì, quando una persona conosciuta da poco potrebbe aiutarvi a risolvere una situazione complicata.

CANCRO: Anche se in questo momento le cose non sono come vorreste, alla lunga la spunterete voi: dovete solo aspettare il momento giusto per mostrare le carte vincenti. Le cose miglioreranno da metà febbraio.

LEONE: Tra pochi giorni la Luna nuova in arrivo vi aiuterà a fare chiarezza su diverse questioni e le cose miglioreranno.

BILANCIA: Per i nati della Bilancia non è il momento di mollare: alcune questioni sembrano essere delle sfide, non dovete assolutamente arretrare, a partire dalla metà del mese le cose andranno meglio.

Oroscopo Simon & the Stars: le previsioni per la settimana fino al 6 febbraio

TORO: I nati sotto al segno del Toro posso contare su un’ottima Vergine: questo significa che l’amore è favorito e potrebbero esserci belle novità per le coppie. I single devono lanciarsi, le stelle sono dalla vostra parte. Massimo Ranieri, del Toro, è favorito a Sanremo come secondo posto.

VERGINE: Mercurio torna favorevole dopo un periodo dove ci sono state alcune piccole seccature e disagi: adesso le cose andranno meglio. Mahmood, della Vergine, sarà il più fortunato tra gli artisti di Sanremo insieme al compagno Blanco.

SCORPIONE: Amore favorito per il segno dello Scorpione: in questi giorni potrebbe arrivare una chiamata che potrebbe rimettere il cuore in subbuglio. Cercate di lasciarvi andare e di far andare le cose, perché i cambiamenti vi porteranno nella giusta direzione.

SAGITTARIO: Potrebbe arrivarvi una risposta che aspettavate da tempo. Buone novità anche sul fronte dei soldi, A Sanremo Elisa è la terza artista più fortunata con il segno del Sagittario.

Oroscopo settimanale Simon & the Stars: i segni più fortunati

Ecco i segni più fortunati secondo l’oroscopo di Simon & the stars nella settimana da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio 2021.

GEMELLI: Dopo alcuni giorni in cui le cose non sono andate come volevate, adesso state rialzando la testa: è il momento di presentare il conto a qualcuno. Sarete ricompensati.

CAPRICORNO: Mercurio torna nel segno e il cielo si fa immediatamente positivo. Questo si rispecchia sia sul lavoro, con un colloquio che inizialmente non prometteva bene ma che invece alla fine potrebbe riservare buone sorprese, che nei sentimenti, con qualcuno che era sparito e che ora potrebbe tornare. Per quanto riguarda Sanremo, Sangiovanni è il quarto cantante più fortunato.

ACQUARIO: Il segno più fortunato della settimana è l’Acquario, che mostra il cielo giusto per dare un nuovo corso alla sua vita. Al festival di Sanremo Blanco è tra i cantanti più fortunati.

PESCI: Anche i Pesci vivono un bel momento: cercate di impegnarvi, spingete al massimo il motore. Se chiederete riuscirete ad ottenere.