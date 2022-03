Oroscopo weekend Ada Alberti, le previsioni per sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 segno per segno

Oroscopo Ada Alberti per sabato 26 e domenica 27 marzo. Come sarà il fine settimana? La nota astrologa lo rivela all’interno della trasmissione Pomeriggio 5, condotta dalla spumeggiante Barbara d’Urso. Nell’edizione del venerdì, infatti Ada Alberti propone l’oroscopo di tutti i segni zodiacali per il fine settimana. Ecco un estratto di quanto detto ieri pomeriggio sul finire della puntata.

Oroscopo Ada Alberti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

ARIETE: I nati sotto al segno dell’Ariete, hanno bisogno di lanciarsi. Le occasioni devono essere colte al volo, quindi accettate gli inviti, possono aiutarvi a realizzare qualcosa di buono sul lavoro.

TORO: Ci può essere un pò di nervosismo soprattutto se avete a che fare con qualcuno del Leone. Cercate di mantenere la calma. Potranno esserci dei cambiamenti nel lavoro. Ma potrebbe arrivare un aiuto da parte di una persona che vi è vicina.

GEMELLI: Forse siete un po’ stanchi a causa del troppo lavoro. Cercate di resistere, perché le vostre fatiche saranno ricompensate dal successo. Avrete delle grosse soddisfazioni in ambito professionale.

CANCRO: Chi è in coppia potrebbe avere qualche discussione con il proprio partner a proposito del futuro. Questo è il momento adatto per mettere in chiaro le cose. I single sono favoriti: cercate di uscire, gli incontri sono protetti dalle stelle.

Oroscopo weekend Ada Alberti Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

LEONE: Utilizzate questo fine settimana per uscire. Potreste conoscere persone nuove che saranno utili anche per il vostro lavoro. Ci potrebbero essere degli accordi favorevoli.

VERGINE: Questo è un periodo importante per il lavoro e per le questioni finanziarie. Cercate di impegnarvi maggiormente. Attenzione alle questioni burocratiche.

BILANCIA: Questi due giorni potrebbero passare con qualche momento di nervosismo soprattutto in famiglia o in coppia. Cercate di non innervosirvi e di non essere polemici. Rimandate le discussioni.

SCORPIONE: Questo è un momento in cui il lavoro vi dà grandi soddisfazioni, a patto che vi impegniate. Attenzione però a come spendete i soldi.

Oroscopo Ada Alberti Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

SAGITTARIO: Ottimo questo weekend, specie per le emozioni. Attenzione alle spese, valutatele bene. Di contro, per fortuna ci sono anche delle entrate che compensano.

CAPRICORNO: Questi possono essere due giorni un po’ nervosi a causa della Luna che attraversa il tuo segno. Cerca di fare attenzione, evita le discussioni soprattutto con il partner.

ACQUARIO: Potranno esserci delle novità sul lavoro. Valutate bene. Attenzione alle finanze. Potrebbe esserci una spesa non prevista da affrontare.

PESCI: Si prospetta un bel periodo. Questi due giorni saranno interessanti. Ci saranno delle novità in ambito personale.