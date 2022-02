Oroscopo weekend Ada Alberti, previsioni sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: in questo fine settimana potresti trovare qualche piccola difficoltà da dover affrontare: non ti scoraggiare, combatti, perché alla fine sarai gratificato alla grande!

Toro: per i nati sotto il segno del Toro, che hanno Marte e Venere a favore, oltre a Urano e Giove, si prospetta un fine settimana davvero splendido: cercate di approfittarne. Sarete anche fortunati in amore.

Gemelli: i Gemelli potrebbero ricevere qualche notizia o novità da lontano. Guardatevi dentro e riflettete, anche riguardo a una vostra passione.

Cancro: Ci sono delle decisioni da prendere che riguardano la vostra vita privata: è arrivato il momento di farlo, anche se vi sentite combattuti. Ma non disperate, perché questa è la penultima settimana in cui Venere è contraria, poi tornerà favorevole e le cose andranno sicuramente meglio.

Previsioni Ada Alberti Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone: Anche per il Leone questo sarà un bel fine settimana: sono in arrivo delle gratifiche, probabilmente da parte di una persona amica o da un “benefattore”.

Vergine: In questo fine settimana l’amore è protetto dalle stelle e i progetti di coppia sono favoriti, quindi non tiratevi indietro. I più giovani hanno molte idee da mettere in campo. Potrebbero arrivare delle buone notizie.

Bilancia: I nati sotto il segno della Bilancia in questi giorni dovranno fare particolare attenzione all’alimentazione. Lo stress gioca brutti scherzi: attenzione anche ai rapporti con la famiglia.

Scorpione: In questo fine settimana ci possono essere delle belle novità in arrivo da lontano: sono notizie sicuramente interessanti. Favoriti gli incontri d’amore.

Oroscopo Ada Alberti sabato 26 e domenica 27 febbraio Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: I nati sotto il segno del Sagittario potrebbero avere qualche problema se devono fare spostamenti o traslochi: potrebbero esserci pensieri o preoccupazioni in merito a un cambio di abitazione.

Capricorno: Per i nati sotto il segno del Capricorno questo fine settimana sarà davvero spettacolare e magico: avrete tutte le stelle a vostro favore. Adesso sta a voi non sprecarle. Cercate di approfittare dell’occasione.

Acquario: i nati Acquario devono approfittare di questo fine settimana per riflettere in merito a una situazione che hanno in sospeso. Ma ricordatevi che dovete anche prendervi cura di voi!

Pesci: In questo fine settimana ci sono delle novità per i nati sotto il segno dei Pesci. Un incontro recente, o che avverrà in questi giorni, potrà produrre una bella trasformazione.