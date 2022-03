Oroscopo weekend Paolo Fox, le previsioni dell’astrologo per sabato 12 e domenica 13 marzo 2022

Oroscopo. C’è un bellissimo fine settimana in vista, oggi è venerdì e manca davvero poco al meritato riposo di sabato e domenica. Certo, molti di voi continueranno a lavorare, ma il clima del week-end è comunque in grado di regalare una certa leggerezza d’animo, anche se sarete impegnati con le vostre faccende. Come al solito, ci conoscete ormai, diamo uno sguardo alle previsioni del mitico Paolo Fox direttamente estrapolate dal settimanale DiPiùTv. Pronti? Via!

L’Oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana

Ariete: i single e gli scapoloni devono avere molta pazienza, l’Amore non è una preda facile, soprattutto se non è libertino. Dunque cercate di non affrettare i tempi.

Toro: sul lavoro le cose vanno a rilento, il fine settimana sarà completamente dedicato a questa riflessione: non vi aspettate grandi cose, ma comunque potete iniziare a pianificare le vostre vacanze.

Gemelli: domenica ci sarà un’ottima coincidenza astrale per voi, aspettatevi grandi cose, soprattutto sul lavoro farete grandi passi avanti rispetto alle settimane scorse.

Cancro, Leone, Vergine: cosa vi aspetta per il fine settimana

Cancro: in questi giorni i pianeti parlano un linguaggio nuovo e portano novità. Il lavoro e la vita professionale saranno gli aspetti che ne gioveranno di più.

Leone: i single e gli scapoloni sono reduci da una forte crisi che purtroppo stentano a superare, dunque, fatevi coraggio e non demoralizzatevi. E’ un periodo di riflessioni e meditazioni.

Vergine: sul lavoro c’è chi tra voi sente il bisogno di prendersi una pausa e stabile nuove mete e nuovi traguardi. Rimboccatevi le mani.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia: per le coppie non c’è un attimo da perdere se volete ritornare al vostro antico splendore. Cercate di chiarire le vostre incomprensioni e affrontate gli ostacoli del cuore.

Scorpione: subito dopo questo rilassante fine settimana, potrebbe riaffiorare qualche problema. Non è un periodo facile per voi, prendetene atto.

Sagittario: il week-end in arrivo è carico di tensioni amorose, e potrebbe rivelare delle belle sorprese per le vostre relazioni: siate responsivi d’animo.

Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno: è un periodo molto produttivo quello che state vivendo, dunque prendete tutto quello che potete da questo periodo.

Acquario: giorni leggermente sottotono quelli che vi attendono dopo questo lungo fine settimane, riposatevi intanto e siate pronti ad affrontarli.

Pesci: un periodo molto importante per chiunque abbia in programma di allargare la famiglia.