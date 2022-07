Oroscopo Branko lunedì 11 luglio: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko lunedì 11 luglio 2022. Oggi è lunedì e un’altra, calda giornata del mese di luglio sta per prendere il via. Se non siete ancora andati in vacanza sicuramente state iniziando a progettare qualche settimana di puro relax dove il lavoro, almeno per un po’, sarà solo un lontano ricordo. Scommetto però che siete curiosi di sapere come andrà questa giornata. Non indugiamo oltre e vediamo cosa succederà con le previsioni dell’amato astrologo Branko! Quali i segni fortunati in amore e sul lavoro?

Previsioni Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: La giornata ha una marcia in più, buone intuizioni quest’oggi. Se devi chiudere una trattativa non tergiversare e sigla un accordo entro mercoledì.

Oroscopo Branko Toro: Il lavoro ti assorbe completamente ma devi cercare anche ti ritagliarti uno spazio per te, hai bisogno di staccare la spina e riposare.

Oroscopo Branko Gemelli: La creatività è alle stelle, un interessante progetto sta per prendere il via. Attenzione però a non trascurare le amicizie di lunga data.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Sul lavoro ultimamente c’è qualche attrito di troppo con i colleghi, non alimentare inutili polemiche ma gioca di diplomazia.

Oroscopo Branko Leone: Sei forte, la tua determinazione sarà premiata sul lavoro le gratifiche non mancano. Se ti interessa una persona non indugiare e fatti avanti.

Oroscopo Branko Vergine: Sei una persona precisa ma talvolta questo tuo atteggiamento potrebbe infastidire gli altri. Cerca di essere maggiormente tollerante.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: In amore se sei combattuto tra due persone devi prendere una decisione, non è mai bene lasciare il piede in due scarpe.

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sei estremamente vitale, la tua energia non passerà inosservata e gli altri saranno ben felici di condividere i loro sentimenti con te.

Oroscopo Branko Sagittario: Favorite le relazioni interpersonali in questo lunedì, qualcosa sul lavoro si muove e presto ci saranno delle interesaanti novità.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: In amore sono giorni un po’ tesi, oggi cerca di non essere eccessivamente polemico. Le coppie che stanno insieme da tempo hanno bisogno di un refresh.

Oroscopo Branko Acquario: La giornata procede a rallentatore, non escludo ritardi sul lavoro ma nulla che non possa essere risolto facilmente. Recupero da domani.

Oroscopo Branko Pesci: Hai il cuore in tempesta, ti piace una persona ma proprio non riesci a capire se dall’altra parte c’è lo stesso sentimento. Sul lavoro presto arriveranno le conferme che desideri.