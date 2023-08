Roma, un posto per ogni segno zodiacale: quale ti porta fortuna

Roma è la città eterna, palcoscenico di grandi battaglie e tragici amori. È anche una città ricca d’arte e di storia, piena di turisti che ogni giorno accorrono da ogni parte del mondo per vederne le sue bellezze. La Capitale è una delle città più grandi d’Europa ed è composta da ben 35 quartieri. Secondo l’oroscopo, ogni segno zodiacale è abbinato ad un luogo specifico della grande città. Siete curiosi di scoprire il vostro? Ecco tutti gli abbinamenti porta fortuna secondo l’oroscopo.

Ariete – Villa Borghese

L’Ariete è un segno zodiacale forte e audace, che ama lo sport e l’avventura. Per questo il suo quartiere prediletto non può che essere Villa Borghese. Un angolo speciale di Roma immerso nel verde e ricco d’arte grazie alle celebri opere contenute nella storica villa romana. Per un ariete non c’è niente di meglio che una bella passeggiata all’aria aperta.

Toro – Trastevere

Il Toro è un segno forte e spensierato, a cui piacciono le gioie e i piaceri della vita. Per questo motivo il quartiere che più gli si addice è proprio Trastevere. Un luogo di Roma caratteristico, ricco di localizzi dove si mangia e si beve molto bene. Ma anche vicino alla natura, dove si può passeggiare lungo le sponde del fiume Tevere, ricco di storia e mitologia.

Gemelli – Prati

I Gemelli amano il rischio, la sfida, l’avventura. Raramente riescono a trovare qualcosa che li soddisfi e sono sempre alla ricerca di novità. Per questo il quartiere Prati fa al caso di tutte le persone nate sotto il segno dei Gemelli: irriverente, ricca di negozi e cultura, saprà soddisfare anche le menti più difficili.

Cancro – Il parco degli Acquedotti

Le persone nate sotto il segno del cancro sono dolci e timide. Per cui, il quartiere di Roma che più gli si addice è il Parco degli Acquedotti, il bellissimo e verde parco che fa parte dell’Appia Antica. Quindi troverete un laghetto, un corso d’acqua e tanto spazio per lunghe passeggiate oppure il posto adatto per un pic-nic in dolce compagnia. Questo è anche il posto ideale per dedicarsi un po’ alla lettura sotto l’ombra fresca di un bell’albero.

Leone – Via del Corso I Leoni sono sfavillanti, intelligenti e amano la bellezza. Quale miglior posto di Via del Corso in centro a Roma? Con i suoi bellissimi palazzi storici e i negozi moderni pieni di moda all’ultimo grido, farà sognare ogni persona nata sotto questo segno.

Vergine – Flaminio

Tutte le persone nate sotto il segno della Vergine sono delicate, precise e premurose. Talvolta anche perfezioniste. Infatti, il quartiere che più si addice a questo segno è proprio il quartiere Flaminio, nel cuore di Roma Nord. Qui troverete eleganti palazzi dalle architetture contemporanee e colori degni dei migliori artisti.

Bilancia – Quartiere Coppedè

I nati sotto il segno della Bilancia sono molto introspettivi, ma anche generosi e volti verso l’esterno. La ricchezza artistica del Quartiere Coppedè può aiutare tutte le persone Bilancia a riequilibrarsi durante le giornate, grazie alla bellezza e al candore del posto.

Scorpione – Testaccio

Lo scorpione è tenace e intelligente, ma non ama i posti affollati o troppo confusionari. Infatti, il quartiere migliore per i nati sotto questo segno è proprio Testaccio. Ricco di grande diversità culturale ed eventi artistici, sapranno soddisfare la curiosità e la gioia di vita degli scorpione.

Sagittario – Rione Monti

Il Sagittario ama viaggiare e sentire la libertà che gli scorre addosso. Infatti non c’è niente di meglio che un giro in bicicletta nel quartiere Monti, ricco di verde e localini chic. Respirare anche un ambiente meno caotico aiuterà tutti i sagittario a gestire meglio le emozioni e a rilassarsi un po’.

Capricorno – Parioli

Il Capricorno è il più ambizioso di tutti i segni: vuole il lusso, lo sfarzo e l’eleganza. Per questo gli si addice uno dei quartiere più ricchi di Roma: i Parioli. Qui potrà anche immergersi nella propria spiritualità.

Acquario – San Lorenzo

L’Acquario è caparbio e creativo, infatti la zona migliore è San Lorenzo: popolata da giovani menti e tantissime idee creative. Questo è anche un segno che nutre molto amore per il prossimo, infatti potrà anche fare attività di volontariato nel quartiere.

Pesci – Tor Marancia

I Pesci hanno l’animo sensibile e delicato, solitamente sono amanti dell’arte. Per questo, il quartiere che più si addice è proprio Tor Marancia: il cuore della street art e dell’arte urbana di tutta la Capitale. Un vero sollievo per corpo e mente.