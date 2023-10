Sono loro i segni zodiacali più sinceri dello zodiaco, la classifica

Siete curiosi di conoscere i segni zodiacali più sinceri dello zodiaco? La sincerità non è una caratteristica di tutti i segni dello zodiaco, anzi alcuni sono notoriamente inaffidabili e bugiardi, mentitori e senza scrupoli. Di quali segni dello zodiaco vi potete fidare? E da quali invece dovete guardarvi le spalle?

Capricorno tra i segni zodiacali più sinceri

Il Capricorno è tra i segni più coerenti e sinceri dello zodiaco. Questa sua caratteristica funziona bene sia in ambito lavorativo che nelle relazioni amorose. La sincerità del Capricorno lo porta a essere un partner fedele, affidabile e premuroso.

In amicizia è una persona su cui contare sempre e comunque. Per la serie “chi trova un Capricorno trova un tesoro”. Oltre ad essere sincero, è anche molto affidabile e quindi custodirà qualsiasi tuo segreto.

Quando il Capricorno non può dire la verità, comunque non mente, ma preferisce non parlare, non esporsi, magari per non tradire una confidenza o un segreto.

Scorpione, un segno sincero e coerente

I nati sotto il segno dello Scorpione sono persone molto sincere e dirette, schiette e autentiche, spontanee e coerenti. Pretendono la stessa sincerità anche dai loro interlocutori e non accettano di essere raggirati o di ricevere menzogne e bugie né sul campo del lavoro né in amicizia.

In amore lo Scorpione è un amante sincero, passionale, virtuoso e pieno di attenzioni. Ma guai a tradirlo o a usarlo: può essere molto vendicativo e cattivo anche nei confronti di una persona che un tempo amava.

Sagittario tra i segni più sinceri dello zodiaco

Vivace, positivo, spensierato, affettuoso e pure sincero: ecco come è una persona nata sotto il segno del Sagittario.

Non amano vincoli e regole e voglio sempre sentirsi liberi, quindi ciò comporta che dicono sempre quello che pensano, senza filtri.

Il Sagittario è una persona schietta e brutalmente sincera con gli altri: non evita mai di dire il suo pensiero, anche se non è positivo.

Si innamora molto facilmente e si stanca altrettanto facilmente del partner, ma non tradisce e non è il tipo da farsi una doppia vita. Difficile “incastrare” un Sagittario con un anello di fidanzamento e aspettatatevi anche un NO se gli fate una proposta di matrimonio. Viva la sincerità e la libertà.

Cancro, un segno dolce, sincero e lunatico

Infine tra i segni più sinceri in assoluto c’è il Cancro, che anche se lunatico e paranoico, è sempre maledettamente sincero. Non sempre il suo essere sincero, schietto e senza peli sulla lingua è una virtù, perché a volte viene frainteso e finisce per soffrirne e isolarsi dal mondo.

I nati sotto questo segno sono persone leali ed affidabili in amore come in amicizia.