Coronavirus, la situazione della Capitale quartiere per quartiere

Il Coronavirus nei quartieri di Roma, disponibili gli aggiornamenti sui dati del contagio. Lo studio è prodotto dal Seresmi, il servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’ospedale Spallanzani in collaborazione con la Regione Lazio. I dati qui riportati sono aggiornati al 29 giugno 2020.

Coronavirus nel Lazio: ecco il punto della situazione

Nella giornata di ieri si sono registrati 9 nuovi casi di Covid-19 nel Lazio. Stando ai dati forniti ieri, mercoledì 1°luglio, sono 832 gli attuali casi positivi al Covid-19. Di questi, 630 sono in isolamento domiciliare, 190 sono ricoverati non in terapia intensiva, 12 sono in terapia intensiva. 839 sono i pazienti deceduti e 6448 le persone guarite. In totale, sono stati esaminati 8119 casi.

Coronavirus a Roma: tutti i casi quartiere per quartiere

Vediamo dunque la situazione dei casi di Coronavirus nei quartieri di Roma.

Clicca qui per la mappa interattiva (selezionare “zona urbana” e scorrere con il puntatore)

Tra i quartieri più colpiti come valori assoluti troviamo: Torre Angela, Val Melaina, Garbatella, Trieste, Don Bosco, Ostia, Tuscolano, Primavalle.

Coronavirus Roma: le mappe interattive

Le mappe presentate descrivono l’incidenza cumulativa e la prevalenza giornaliera di casi COVID-19 notificati al SERESMI (x 10,000 residenti) rappresentando le stime in valori crescenti secondo gradazione di colore. Le mappe consentono di identificare se in un’area geografica è presente un maggior o minor numero di casi in rapporto alla popolazione residente.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (martedì), per consentire il consolidamento dei dati.

ATTENZIONE! Nel caso di un’area geografica piccola (comune o zona urbanistica con pochi abitanti) la lettura delle mappe può essere distorta a causa del piccolo numero di casi osservati.