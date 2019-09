Giardino di Roma, domani manifestazione cittadina per chiedere la Stazione nel quartiere

A Giardino di Roma i cittadini vogliono la stazione ferroviaria, così da migliorare il carente trasporto pubblico che dall’edificazione del quartiere colpisce la zona.

Tra disagi e soprattutto numerose seccature patite dai residenti negli ultimi vent’anni, domani mattina la cittadinanza locale manifesterà per richiedere la fermata del treno in questo quadrante romano.

Il sit-in organizzato da Alberto Minervini (presidente del Comitato di Quartiere Giardino di Roma), ha l’obiettivo d’attirare l’attenzione degli enti competenti sulla spinosa questione del trasporto pubblico nella zona di Giardino di Roma. Interpreti che in primis andranno cercati nella Regione Lazio del governatore Nicola Zingaretti e del Comune di Roma Capitale della sindaca Virginia Raggi. L’evento prende vita proprio da un atto di protesta verso le politiche del Campidoglio sulla faccenda, con la maggioranza comunale che il 31 luglio 2019 ha deciso di bocciare una mozione di Fratelli d’Italia – e del consigliere Andrea De Priamo – che chiedeva la salvaguardia di un tesoretto pari a euro 1.200.000,00 per costruire la sofisticata struttura ferroviaria.

Una bocciatura inspiegabile agli occhi di numerosi cittadini locali che tutt’oggi vivono la gravosità del problema tra duemila disagi, considerato come gli enti municipali, comunali e regionali si erano spesi più volte nella stesura di documenti o commissioni istituzionali sulla faccenda. Risulta infatti necessaria la riqualificazione urbanistica di questa zona, così da migliorare i collegamenti con Roma e soprattutto la vicina Ostia Lido. Attualmente i cittadini per spostarsi verso il centro della Città o nella nota località balneare romana devono affidarsi ai pochi autobus che attraversano il quartiere, che oltre a passare di rado negli ultimi tempi mostrano anche fortissimi limiti di circolazione versando in condizioni fatiscenti.

Il presidente del “Comitato di Quartiere di Giardino di Roma” per l’occasione chiama a raccolta tutte le associazioni e i cittadini locali, per far sentire la grande voce dei residenti su questo problema. L’appuntamento per domani 8 settembre è previsto alle 9:30 di mattina davanti al supermercato PIM di Via Massimo Troisi 19.