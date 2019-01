Ostia Antica: simulazione da parte dei cittadini delle strisce pedonali

Questa mattina, 5 Gennaio 2019, in Via del Collettore Primario, zona Ostia Antica, il CdQ Ostia Antica-Saline ha simulato delle strisce pedonali.

L’appello è arrivato da parte dei residenti. Il CdQ ha deciso, in piena autonomia, di simulare il ripristino delle strisce pedonali davanti al Market DOC in via del Collettore Primario, con l’amichevole adesione di alcuni passanti e l’incredulità degli automobilisti costretti a rallentare, convinti di trovarsi davanti a strisce pedonali appena disegnate. Alle ore 10.00, il gruppo si è riunito in Via del Collettore Primario fronte market DOC. Subito dopo, lo stesso procedimento si è ripetuto in Via dei Romagnoli, precisamente in Via Gente Salinatoria.

Parliamo di tratti di strada davvero pericolosi e la presenza di strisce pedonali visibili, sicuramente, renderebbe più semplice il passaggio dei pedoni da un lato all’altro della strada. L’atto provocatorio del Comitato, secondo i partecipanti, è dovuto da “un assordante silenzio degli enti preposti, il problema persiste da un paio di anni”, “con questo gesto speriamo che la questione si possa sistemare al più presto”, spiega un altro cittadino.

L’Amministrazione Municipale, negli ultimi mesi, sta procedendo al ripristino di numerose strisce nel X Municipio. Ciò che chiedono, oggi, i residenti di Ostia Antica è l’altrettanto ripristino delle strisce che permettono il passaggio dei pedoni in Via del Collettore Primario e in Via Gente Salinatoria.