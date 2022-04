Ostia, arriva Ghetto Game Euro League: il torneo di football europeo

Il Rome Grand Prix Ghetto Games Euro League sbarca ad Ostia. La città del litorale romano ospiterà infatti per la prima volta in Italia il torneo di street football europeo.

Che cos’è il Ghetto Games Euro League

Ghetto Games Euro League e’ una serie di tornei di street football che tocca ben undici paesi Europei ed ha una formula che permette a chiunque di partecipare! Il torneo si basa su tre categorie: U15, 16+, Lady. Per le categorie 16+ e Lady le squadre vincitrici dei Grand Prix riceveranno I biglietti aerei per partecipare alle Superfinal in Lettonia; se a vincere il torneo è una squadra estera, anche la squadra locale meglio classificata avrà diritto al biglietto per le Superfinal.

Le tappe del tour e la scelta di Ostia

Il tour toccherà 11 paesi europei, per concludersi con le finali di Riga. Il concept mira ad unire ed integrare giovani e meno giovani del nostro continente, con un messaggio informale e divertente, in un momento in cui la distanza e la diffidenza la fanno da padrone.

La scelta dal tour per la sua prima avventura in terra italiana è Ostia, ed una location d’eccezione che da sempre ospita grandi eventi sportivi e culturali: Piazza dei Ravennati, “Il Pontile” di Ostia, centro pulsante del mare di Roma! Saranno allestiti 5 campi da street football, per ospitare le partite tra le 50 squadre iscritte. Le finali saranno disputate sul “centrale”, il campo con “vista mare”.

Lo Street football e’ il gioco che tutti abbiamo fatto da ragazzi nelle strade delle nostre città, ed ora torna per la prima volta in Italia, offrendo un format che mira ad unire ed integrare in modo informale e divertente!

Le altre iniziative presenti nel Rome Grand Prix Ghetto Games

L’evento offrirà inoltre un torneo di panna (1vs.1 con lo scopo di infliggere tunnel all’avversario) ed il campionato italiano di calcio freestyle, con la presenza dei migliori interpreti italiani e numerosi atleti europei. Inoltre area skateboard breakdance!

La manifestazione sarà offerta al pubblico in maniera completamente gratuita grazie alla collaborazione di partner ed istituzioni, il Municipio Roma 10 in tutti gli uffici e la direzione. Grazie inoltre al Comando di Polizia di Stato e Polizia Locale. Abbiamo sentito aria di collaborazione e supporto per rilanciare la nostra città’!

Ghetto Games e’ supportato da ERASMUS+ il Programma della Commissione Europea per l’educazione, il training, i giovani e lo Sport.

Foto di Riccardo Corbucci