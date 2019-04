Ostia: il Centro Federale ospita il Trofeo delle Regioni di pallanuoto

Il Centro Federale “Polo Natatorio” di Ostia ospita da oggi, mercoledì 17, a sabato 20 aprile il Trofeo delle Regioni femminile riservato alla categoria nate 2004 e seguenti.

In acqua ci saranno circa duecento atlete in rappresentanza di tredici regioni, divise nella prima fase in quattro raggruppamenti: uno da quattro e tre da quattro squadre.

REGOLAMENTO. Gli incontri della prima fase (17-18 aprile) si disputano con la formula di gironi all’italiana con partite di sola andata. Al termine del primo round le squadre classificate al 1° e 2° posto dei gironi preliminari parteciperanno ai Quarti di Finale; le restanti cinque squadre saranno distribuite in due gironi(denominati E ed F) che determineranno le posizioni dalla nona alla tredicesima.

Prima fase

Girone A: Basilicata/Puglia, Lazio, Liguria, Molise/Sardegna

Girone B: Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto

Girone C: Emilia Romagna, Lombardia, Toscana

Girone D: Abruzzo/Marche, Campania, Sicilia

1^ giornata – mercoledì 17 aprile

16.00 Basilicata/Puglia-Lazio

17.00 Liguria-Molise/Sardegna

18.00 Friuli Venezia Giulia-Piemonte

19.00 Emilia Romagna-Lombardia

20.00 Campania-Sicilia

2^ giornata – giovedì 18 aprile

8.30 Molise/Sardegna-Lazio

9.30 Liguria-Basilicata/Puglia

10.30 Piemonte-Veneto

11.30 Toscana-Emilia Romagna

12.30 Abruzzo/Marche/Umbria-Campania

15.30 Molise/Sardegna-Basilicata/Puglia

16.30 Lazio-Liguria

17.30 Veneto-Friuli Venezia Giulia

18.30 Lombardia-Toscana

19.30 Sicilia-Abruzzo/Marche/Umbria