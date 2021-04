Ostia, prende fuoco un furgone della Protezione Civile: un ferito

Tanta agitazione nel pomeriggio di oggi ad Ostia, quando alle 17:20 circa i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per l’incendio di un furgone. La segnalazione a cui le squadre 13A e AB 13 hanno risposto è stata in via Umberto Cagni, dove un furgone della Protezione Civile che stava distribuendo pacchi alimentari ha preso fuoco.

Le fiamme, sviluppatosi, hanno coinvolto altre 3 automobili parcheggiate vicino il furgoncino: per precauzione sono stati allertati anche gli operatori sanitari del 118. Una volta arrivata sul posto l’ambulanza si è occupata principalmente di soccorrere un passeggero del furgone, rimasto lievemente ferito.

