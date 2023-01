Ostia, teppisti fanno esplodere bagni chimici e cassonetti coi fuochi di Capodanno

Ritorna una vecchia moda a Ostia, ovvero quella di dare alle fiamme i cassonetti in giro per il territorio nel periodo di Capodanno. Una malsana moda che torna a toccare il territorio di Ponente, dove nelle ultime settimane sono stati dati alle fiamme e fatti esplodere un cassonetto dei rifiuti e addirittura un bagno chimico all’interno dell’area cani di via Aristide Carabelli. Una situazione segnalata dai residenti di questa strada, ormai esausti di vedere continue scene di degrado davanti alle proprie abitazioni.

Cassonetti e bagni chimici dati alle fiamme su via Aristide Carabelli, a Ostia

Come detto, in questo quadrante non parliamo più di goliardate che rimangono episodi isolati all’occhio delle persone. Anzi. Si può parlare apertamente di una cattiva abitudine che imperversa in questa zona del litorale, dove sotto Capodanno sempre qualche bene pubblico va in fiamme. In tale senso, le cronache ci ricordano dei cassonetti che vanno in fiamme su via delle Azzorre, in prossimità della case popolari, via dell’Appagliatore o la vicina via Tancredi Chiaraluce.

Una situazione gravosa, cui basta davvero poco per metterla in moto. Infatti, basta un gruppo di ragazzi che, armati di petardi o mortaretti per la fine dell’anno, decidono di accendere un fuoco all’interno di un cassonetto, una campana del vetro o addirittura un bagno chimico. Il risultato è tanto pirotecnico quando degradante per l’intero quartiere: boati, vetri che vanno in frantumi nelle campane, contenitori che esplodono o che vengono sciolti sotto il calore delle fiamme alimentatesi al loro interno dopo la deflagrazione.

Situazione dove puntualmente deve correre una squadra dei Vigili del Fuoco, per spegnere i fuochi e soprattutto scongiurare l’intossicazione di qualche cittadino presente col proprio balcone proprio sopra al sito dell’incendio. Storie di Ostia e soprattutto di un malsano modo di vivere tutto il periodo di Capodanno, che letteralmente rovina questo periodo dell’anno a tutto il territorio.