Tempo di vintage a Ostia, arrivano le auto d’epoca all’Officina Hebara

Grande sorpresa per i residenti di Via Tancredi Chiaraluce a Ostia, che questa mattina si sono ritrovati sotto la loro abitazione una decina di auto d’epoca in mostra davanti all’Officia Hebara.

L’evento organizzato dalla famosa officina lidense da pochi mesi spostatasi nei pressi del Parco Pallotta, ha dato la possibilità di. Un viaggio nelle vetture che hanno contraddistinto la moda e lo stile degli Anni ’60, ’70 e ’80, con tante persone occorse all’evento che si emozionate nel rivivere quei mezzi così nostalgici e che li riportava con la mente alla propria giovinezza.

Diversi i modelli esposti davanti all’officina di Autocrew Autofficina Hebara, con autovetture che hanno segnato senza ombra di dubbio la storia degli Anni ’70/’80 in Europa e soprattutto in Italia.

Posizionate all’esterno dei locali di Via Tancredi Chiaraluce due icone dell’automobilismo italiano, vista l’esposizione di una Fiat 500 rossa e una Lancia Delta S4 sempre di colore rosso fiammante. Automobili che in maniera indiscussa hanno segnato la storia del nostro Paese, sia in termini di moda e anche a livello sportivo.

La Fiat 500 è da considerarsi l’icona delle city car, con una storia che inizia addirittura nel lontano 1936. Considerata come un’automobile simbolo della moda pop, ancora invoglia la FIAT a produrne modelli a distanza di quasi centro anni e soprattutto ancora oggi viene etichettata come “auto più cool” tra giovani e guidatori esperti. Discorso analogo per la famosa Lancia Delta S4, che negli Anni ’80 ha scritto un’importante pagina sportiva dell’Italia nel mondo del rally: quest’auto leggendaria e ricordata anche oggi, fu tra le protagoniste del campionato rallistico che si svolse tra il 1985 e il 1986. Un tesoro inestimabile dell’automobilismo italiano, che nel mondo conta attualmente solamente 200 modelli.

Altre autovetture pregiate esposte sono state la britannica e fiammeggiante Panther Kallista, la bellissima Ferrari Testarossa, una fantastica Triumph Spitfire 1500, l’Opel GTO, l’originalissima Citroen DS e il modello 2C della stessa casa automobilistica, diventato famoso in Italia perché guidato dal cantautore romano Claudio Baglioni.