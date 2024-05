Valditara a Ostia dopo l’aggressione a una maestra: “Due anni di carcere per chi non manda i figli a scuola”

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha fatto visita alla scuola elementare di Ostia dove nei giorni scorsi una maestra è stata aggredita dalla madre di un alunno.

Il ministro ha sottolineato la presenza dello Stato, in un contesto in cui sono tanti i bambini che non vanno a scuola.

Il ministro Valditara a Ostia

“L’insegnante ha agito in modo corretto, cercando di prevenire una rissa in classe e separando i bambini coinvolti. La cultura del rispetto è fondamentale nelle scuole, e gli insegnanti svolgono un ruolo cruciale nel trasmetterla. È importante che i bambini crescano in un ambiente sicuro e rispettoso”. Queste le parole usate queste mattina dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che ha visitato la scuola elementare di Ostia dopo l’aggressione subita dalla maestra da parte di una madre di un alunno. La donna appartiene al clan Spada.

Il ministro ha anche ricordato che è stata introdotta una nuova norma che prevede due anni di galera per chi non manda i figli a scuola e che dovrebbe contribuire a garantire il diritto all’istruzione e a proteggere gli insegnanti.

Il ministro ha espresso la sua solidarietà all’insegnante e ha sottolineato l’importanza di trasmettere la cultura del rispetto nelle scuole. Ha anche evidenziato che gli insegnanti che lavorano in contesti complicati meritano sostegno. Riguardo all’aggressione subita dall’insegnante, Valditara ha affermato che non è necessario presentare una denuncia, poiché le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine. Inoltre, ha ribadito che lo Stato è determinato a far rispettare le leggi e a proteggere i cittadini. Infine, ha sottolineato l’importanza di creare una scuola basata sul rispetto e sull’amore per i bambini.