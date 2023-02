Accoltellato durante una rapina a Roma, è in fin di vita: arrestati 3 stranieri

Lo hanno accerchiato per rapinarlo e, al suo tentativo di difendersi, lo hanno brutalmente accoltellato, lasciandolo in un lago di sangue, non prima di fuggire con il bottino. 20 euro: questa la somma che vale vita di un 46enne, rapinato a Roma, in via Giovanni Giolitti, a pochissima distanza dall’entrata della stazione Termini, la sera del 5 febbraio.

Rapina a Termini: 46enne accoltellato

L’uomo, un 46enne nato a Milano, ma residente da tempo a Roma per lavoro, è stato avvicinato da tre persone. I tre uomini, stranieri, lo hanno aggredito e minacciato con un coltello. Poi con la stessa arma lo hanno colpito con due fendenti al fianco, riuscendo a rubargli il portafogli, che conteneva appena 20 euro.

L’uomo, in un lago di sangue, è stato soccorso dai sanitari del 118 e dagli agenti della polizia di stato, intervenuti con una volante in servizio per appositi controlli disposti dal Ministero dell’Interno. Portato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I in codice rosso, è stato operato, ma tutt’ora è in pericolo di vita. Gli agenti hanno immediatamente fatto scattare le indagini. Hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza e, grazie a queste, sono riusciti a identificare tre cittadini nordafricani di 40, 31 e 19 anni.

Arrestati 3 marocchini

I tre cittadini stranieri sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dagli agenti del commissariato Viminale con l’accusa di rapina aggravata e tentato omicidio. I tre sono stati riconosciuti in quanto abituali frequentatori della zona della stazione Termini. L’arresto è stato convalidato dal giudice.