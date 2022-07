Accoltellato in strada: ucciso un altro ragazzo in provincia di Roma

Un altro omicidio, sempre per accoltellamento, in provincia di Roma a distanza di meno di 24 ore da quello del giovane Leonardo.

Un ragazzo, di cui al momento non si conosce l’identità, è stato ucciso ad Artena, ieri sera intorno alle 21. La segnalazione è arrivata intorno alle 21:00 ai carabinieri. “Correte, c’è un ragazzo sanguinante in mezzo alla strada”.

Ragazzo in un lago di sangue

A terra, in una strada di campagna in contrada Macere, c’era un giovane a terra, in una pozza di sangue. Subito soccorso, il ragazzo presentava delle ferite di arma da taglio. Nonostante i tentativi di rianimazione, il ragazzo è deceduto poco dopo.

Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che l’omicidio sia avvenuto poco distante, nell’abitazione della vittima. Il giovane, che sembrerebbe essere uno straniero, dopo essere stato colpito avrebbe tentato di fuggire per chiedere aiuto, ma sarebbe caduto a terra senza forze.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Colleferro, che hanno immediatamente fatto scattare le indagini. Seguiranno aggiornamenti.