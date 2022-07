Aprilia, si ribalta con l’auto: morta la 28enne Elisa Delicati

Terribile incidente nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, in zona Campoverde, dove una ragazza di 28 anni è morta dopo che la sua auto è uscita fuori Strada strada e si è ribaltata.

L’incidente è avvenuto verso le ore 14:00 in via Mediana. La giovane, Elisa Delicati, era a bordo della sua Fiat 500 quando all’improvviso, per motivi al vaglio delle autorità, ha sbandato.

Auto fuori controllo

La 28enne non è riuscita a riprendere il controllo della sua auto, che si è ribaltata, andando a finire nella scolina e poggiandosi nelle rete nei pressi dell’ingresso di un’abitazione. I soccorsi sono stati immediati e la ragazza è stata trasportata in codice rosso con l’eliambulanza al San Camillo di Roma.

La morte in ospedale

Ma Elisa, 28enne di Cisterna di Latina, è morta poche ore dopo. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Dolore e incredulità tra i familiari e gli amici, che la ricordano sulla sua bacheca Facebook. Melissa le dedica queste splendide parole: E ora chi mi chiamerà “PEDALÌ”… Dovevamo fare ancora tante cose insieme e mi hai lasciata sola… perché, perché?! Non è giusto! Non ci sono parole per descrivere. Sorridi sempre come sapevi fare tu. Sei il nostro angioletto sorridente”.