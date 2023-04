Ardea, esce di casa nuda e scompare per le strade del quartiere

È uscita di casa completamente nuda, all’insaputa dei familiari, che non si sono accorti di quanto stava accadendo in quanto impegnati nel lavoro. E ha iniziato a girare per il quartiere, alla Nuova Florida di Ardea, incurante dei pericoli a cui potrebbe andare incontro. Poi qualcuno ha avvisato la famiglia, vedendola per la strada senza vestiti e dando l’allarme.

Ma quando i parenti sono arrivati sul posto, della ragazza, una 25enne con problemi derivanti dall’uso in passato di sostanze stupefacenti, non c’era più traccia. Preoccupati, i familiari hanno quindi chiamato le forze dell’ordine. Ma i carabinieri, impegnati in altri servizi, non hanno potuto mandare nessuna pattuglia e hanno girato la richiesta alla polizia locale di Ardea. È successo oggi nel primo pomeriggio.

La ricerca della ragazza

I caschi bianchi hanno quindi iniziato a girare per il quartiere con una pattuglia, mentre anche i familiari, con la loro auto, hanno perlustrato la zona, senza però riuscire a trovare la giovane. La preoccupazione, man mano che i minuti passavano, cresce sempre più. Il timore, infatti, è che la ragazza possa farsi del male o che qualche malintenzionato possa approfittarsi della sua condizione di fragilità psichica.

“Servirebbe un maggiore aiuto da parte delle autorità”, chiedono i familiari. “Una sola pattuglia di vigili probabilmente non è sufficiente in un territorio così vasto: potrebbe essere ovunque. È nuda, non ha cellulare, non abbiamo modo di contattarla. Come facciamo?” Chiunque dovesse avvistarla è pregato di avvisare immediatamente le forze dell’ordine.

Aggiornamento

La ragazza è appena stata ritrovata, alle ore 17:45, alla Nuova Florida, nei pressi di largo Milano. La giovane, in stato confusionario, è stata rintracciata dalla pattuglia della polizia locale, coordinata dalla comandante Marzia Sgrò, a cui vanno i ringraziamenti dei familiari.