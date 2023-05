Ardea, scende dall’auto e aggredisce una donna per rapinarla: le immagini shock (VIDEO)

L’hanno puntata, seguendola per capire quale fosse il momento migliore per entrare in azione. Poi, vedendo che c’era uno spiazzo in cui avrebbero potuto agire, l’hanno anticipata e lì hanno atteso che arrivasse per fare l’agguato. È stata un’azione fulminea e violenta, ma con un esito diverso da quello che avrebbero voluto i banditi, quella avvenuta poco fa ad Ardea, in Via della Rotonda, a Tor San Lorenzo.

La reazione inaspettata

Duo uomini a bordo di una vecchia Fiat Panda bianca hanno fatto manovra, andando prima a marcia indietro, poi tornando avanti, nel piazzale antistante il locale. Il passeggero è sceso, mentre il conducente è rimasto alla guida, con il motore acceso. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un locale, senza che i malviventi se ne accorgessero.

Si è vista passare una donna bionda, alta e magra, con una borsa a tracolla. Il ladro si è avvicinato correndo, le è giunto alle spalle e ha cercato di portarle via la borsa. Ma non si è aspettato la reazione della sua vittima che, sentendosi strattonare, ha a sua volta trattenuto con forza incredibile la borsa. Per qualche istante c’è stata una sorta di “lotta” per la conquista del bottino. Il malvivente, per cercare di avere la meglio, ha gettato violentemente la donna a terra che, nonostante tutto, non ha mollato la presa, tenendo stretta la sua borsa.

Borsa in salvo e ladri in fuga

Il ladro ha fatto fare alla donna una sorta di capriola alla donna, trascinandola per cercare di portarle via la borsa in un ultimo disperato tentativo. Ma, vedendo che la signora non lasciava i suoi averi, alla fine ha desistito, fuggendo verso il complice in auto. I due hanno dato gas e sono scappati.

La vittima, malconcia dopo la caduta a terra, è poi stata soccorsa proprio dai gestori del locale, che hanno messo a disposizione il video. La signora oggi andrà a depositare la sua denuncia ai carabinieri. “La Panda sembra essere la stessa che da tempo gira sul lungomare di Ardea – racconta un residente – nei punti dove immediatamente dopo si registrano vetri spaccati nelle auto, con furti all’interno delle stesse”.

Panda rubata alcuni giorni prima

Ma in realtà l’auto è risulta essere quella rubata a un ragazzo pochi giorni fa a Nettuno. Il giovane, di Ardea, ha visto il video e ha riconosciuto la sua vettura, per la quale ha fatto immediatamente regolare denuncia. Ora la speranza è che, proprio grazie alla diffusione del video, i malviventi abbandonino l’auto e il giovane possa rientrarne in possesso.