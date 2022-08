Ardea, spari in appartamento: ferita una donna, è gravissima

Uno sparo nella tranquillità della mattina. Una donna ferita in maniera gravissima, che ora rischia la vita. La tragedia è accaduta ad Ardea, sul litorale, in via Aosta, al civico 59, all’interno del comprensorio “La Collina”.

La donna era con il compagno

E” successo stamattina, intorno alle ore 9:30. La donna si trovava all’interno di una stanza, nel nel seminterrato di un villino, insieme al suo compagno. Ad un tratto il colpo di arma da fuoco, che ha preso in pieno la donna, ferendola gravemente.

Sul posto si sono recati i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna, ferita all’addome, al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo con l’eliambulanza, in codice rosso. Lì è stata operata d’urgenza. Adesso è in prognosi riservata e rischia la vita.

Nel luogo dove è avvenuta la sparatoria sono arrivati i carabinieri della compagnia di Anzio. Dalle prime informazioni, la donna, residente a Roma, era insieme al suo compagno.

Le indagini

I Carabinieri adesso dovranno capire se il colpo sia partito accidentalmente o se invece l’uomo abbia sparato intenzionalmente. Sono ancora in corso i rilievi da parte del nucleo investigativo proveniente da Frascati. I militari hanno intanto perlustrato solo il seminterrato, trovando soltanto tracce di sangue nei pressi di un letto. Adesso i carabinieri dovranno controllare anche il primo piano.

Intorno alle 13: è arrivato sul posto il fratello della donna, per prelevare il cane e consentire il proseguo delle indagini.

Scossi i vicini di casa. “Verso le 9.30 è atterrata l’eliambulanza, che ha prelevato la donna per portarla in ospedale. Questo è un complesso è molto grande: non abbiamo sentito nessuno sparo. Non era successo niente di simile, prima: è una zona molto tranquilla. Ovviamente quando abbiamo visto atterrare l’eliambulanza ci siamo stupiti. E ancora di più quando sono arrivati carabinieri e scientifica, abbiamo capito che era successo qualcosa di grave”, hanno dichiarato.