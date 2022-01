Ardea, terribile incidente: auto contro moto, morto centauro

Terribile incidente nella serata di oggi, 29 gennaio, ad Ardea, in via Forlì, alla Nuova Florida. A seguito dell’urto un uomo è morto. A scontrarsi un’auto e una moto questa sera intorno alle ore 19:00. La strada è stata chiusa.

Incidente mortale Ardea: deceduto centauro

Lo scontro è avvenuto tra una Jeep Renegade e una moto di grossa cilindrata all’incrocio tra via Forlì e via Foggia.

Da una prima ricostruzione pare che l’auto uscisse da via Foggia. La moto, invece, stava percorrendo via Forlì provenendo dalla Litoranea in direzione Nuova Florida. All’immissione delle due strade i mezzi si sono scontrati e il centauro ha avuto la peggio: l’uomo ha fatto un volo di circa 7 metri rispetto a dove è rimasta la moto. Da quanto risulta, sembra essere morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del centauro. Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi e la protezione Airone.

Si segnala che a pochi metri dall’incidente ci sono delle buche molto profonde.

Seguiranno aggiornamenti.