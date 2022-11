Bolide luminoso attraversa i cieli di Roma e del Lazio: ecco le immagini spettacolari della ‘luce blu’ vista da migliaia di persone

L’hanno visto in migliaia. Alcuni hanno pensato di averlo immaginato. Altri si sono sentiti prendere in giro da amici e parenti. E invece era tutto vero. L’avvistamento c’è stato. Un bolide luminoso ha attraversato nella sera di oggi il cielo del centro Italia, chiaramente visibile a Roma e nel Lazio.

La scia luminosa, di colore blu, è stata vista non solo nella Capitale, ma anche ai Castelli Romani, così come sul litorale romano. Stessa cosa a Monterotondo, a Tivoli e a Guidonia. E anche a Cisterna di Latina, dove con una dashcam è stato ripreso il fenomeno che vi mostriamo. Tantissimi, nei vari gruppi Facebook, i commenti da parte degli utenti, che cercavano conferma sull’accaduto. Poche, infatti, le informazioni in merito. Alcuni pensavano si trattasse di satelliti, altri effettivamente di un bolide.