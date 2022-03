Tragedia a Castelnuovo di Porto dove un uomo è stato ritrovato stamattina senza vita. Da ieri di lui non si avevano più notizie, da qui l’allarme lanciato dalla moglie ai Carabinieri. Immediatamente sono scattate le ricerche ma alla fine l’epilogo è stato il peggiore possibile.

Esce a fare gli asparagi, stroncato da malore a Castelnuovo di Porto

La vittima aveva 56 anni. Ieri pomeriggio, intorno alle 16.00, era uscito per andare a cercare degli asparagi ma la sera non aveva rincasato. Stamattina la moglie, preoccupata, si è rivolta ai Carabinieri che hanno subito avviato le indagini. L’uomo è stato ritrovato, ma purtroppo per lui non c’era già più nulla da fare.

La vittima

Stando a quanto ricostruito l’uomo soffriva di alcune patologie cardiache. Stando alle prime informazioni disponibili sarebbe stato un malore a stroncarlo con la vittima che non avrebbe fatto in tempo a chiamare i soccorsi.