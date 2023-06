Detenuto evaso a Latina, è caccia a un 22enne egiziano: si è calato con una fune dal muro

È caccia in tutta Italia al detenuto evaso dal carcere di Latina nel pomeriggio di ieri. Lui, Dahy Ehab Mahrous Abouelela, egiziano di 22 anni, è riuscito a scavalcare il muro di cinta. E a fuggire via, approfittando dell’ora d’aria. Con la fune sembrerebbe essersi calato dal muro, poi il ragazzo sarebbe scappato via, a bordo di un’auto rubata. E ora è stata divulgata la sua foto per accelerare le ricerche e rintracciarlo il prima possibile.

Detenuto evaso dal carcere di Latina

Il detenuto di origine nordafricana, rinchiuso nel carcere di Latina per reati sessuali, ha approfittato dell’ora d’aria per scappare e far perdere le proprie tracce. Ha scavalcato il muro di cinta, poi una volta arrivato in strada ha rubato un’auto e si è dileguato, prima che gli agenti di rendessero conto di tutto.

“Durante i “passeggi”, ovvero il tempo trascorso dai detenuti nei cortili appositi per consentire loro la permanenza all’aria aperta, il detenuto è riuscito a scavalcare più muri e a dileguarsi all’esterno. Sembrerebbe anche che abbia rubato un’autovettura privata per rendere più efficace la propria fuga”, ha comunicato il Coordinatore regionale Ciro Di Domenico della FP CGIL Polizia Penitenziaria. “Le ricerche sono scattate subito, ma ancora non sono trapelate le modalità con le quali un detenuto abbia potuto dileguarsi così facilmente. Il carcere di Latina ha quasi il doppio dei detenuti presenti rispetto ai posti previsti, mentre gli agenti in servizio nel turno pomeridiano della domenica sono pochi, evidentemente troppo pochi se un detenuto può evadere così facilmente”. Una vicenda surreale, che punta i riflettori sulle condizioni precarie e difficili del sistema carcerario di Latina. E non solo.

L’identikit dell’evaso

Il detenuto evaso ha 22 anni, si chiama Dahy Ehab Mahrous Abouelela e ora è ricercato in tutta Italia. Il segretario Generale del SIPPE ha diffuso sui social la sua foto: “Stiamo cercando questo criminale, chiunque abbia notizie in merito è pregato di contattare le forze dell’ordine” – ha specificato. Le ricerche proseguono a tappeto, ma al momento del 22enne , che è riuscito a fuggire via dalla struttura di via Aspromonte, non c’è ancora nessuna traccia.