Dramma a Pomezia, studente cade dal 3° piano della scuola: è grave (FOTO e VIDEO)

Dramma questa mattina a Pomezia, dove uno studente è caduto dal terzo piano dell’IIS Copernico. E’ successo attorno alle ore 11:35 nel plesso scolastico di via Copernico.

La caduta dalla finestra del bagno

Sul posto sono prontamente intervenute un’ambulanza e un’automedica, oltre ai carabinieri della Compagnia di Pomezia. Si tratterebbe di un alunno con disabilità, che si trovava nel bagno della scuola.

Immediatamente nella scuola si è creato il caos. Momenti di panico tra gli studenti e i professori. I sanitari del 118 intervenuti hanno richiesto l’ausilio di un’eliambulanza, che ha trasportato il ragazzo a Roma. Il giovane ha riportato ferite alle gambe. Le sue condizioni sono gravi ma non sembra essere in pericolo di vita.

Gli interrogativi

Quello che ci si chiede è come abbia fatto il ragazzo a chiudersi in bagno e da lì a cadere o a buttarsi dalla finestra. La normativa prevede infatti che le finestre dei bagni siano poste in alto e che siano di dimensioni tali da non permettere il passaggio di persone. Saranno ora i carabinieri a dover far chiarezza su questo episodio.

Articolo in aggiornamento.