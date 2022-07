«È precipitato un aereo in mare», allarme a Torvaianica: la Guardia Costiera fa scattare la ricerca del velivolo

Momenti di paura a Torvaianica, dove nella mattinata di oggi, poco dopo le 10:30, è arrivato l’allarme per un velivolo precipitato a largo.

Il velivolo, di cui al momento non si conoscono le caratteristiche, sarebbe stato visto ammarare da alcuni assistenti bagnanti, che hanno immediatamente avvisato la Guardia Costiera di Torvaianica.

Le ricerche

“Non appena ricevuta la segnalazione – spiega il Capitano di Fregata Michele Grottoli, caposervizio operativo della Capitaneria di Porto di Roma – abbiamo attivato le ricerche. Si tratta di un presunto ammaraggio di un velivolo non meglio identificato. Al momento, infatti, siamo in una fase di incertezza. Come da normativa, non appena ricevuta l’informazione abbiamo fatto scattare tutte le attività necessarie”.

Cosa è stato fatto?

“Abbiamo inviato i nostri mezzi sul posto per cercare il velivolo e, nel contempo, abbiamo interrogato le torri di controllo degli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, oltre all’aeroporto militare di Pratica di Mare. Le torri non hanno confermato la scomparsa di un aereo dai loro radar. Per questi tre aeroporti il traffico aereo è regolare”.

Il Comandante ha comunque confermato che, a partire dalle 10:45 di stamattina, c’è stato un tam tam tra i bagnini di Torvaianica, per segnalare questa notizia.

Sotto il coordinamento della direzione marittima di Civitavecchia, la Guardia Costiera sta comunque effettuando tutte le attività di verifica, sia con pattuglie a terra che con mezzi nautici. Le ricerche vengono effettuate con un gommone della Capitaneria di Torvaianica e una motovedetta partita da Fiumicino.

Potrebbe infatti, nel caso fosse davvero precipitato, trattarsi di un velivolo ultraleggero, partito da uno degli aeroporti della zona.

“Al momento – precisa il Capitano di Fregata Michele Grottoli – siamo in una fase di incertezza. Non abbiamo alcuna conferma. Stiamo compiendo tutte le attività di accertamento, nella speranza di poter confermare l’infondatezza della notizia”.