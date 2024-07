Ennesima tragedia in mare, morta annegata una donna

Dramma questa mattina sul litorale, registrata un’altra vittima del mare. Una donna ha perso la vita mentre faceva il bagno. Inutili purtroppo i soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera.

Una donna è morta mentre faceva il bagno nelle acque di Milazzo, nel messinese, nella mattinata di oggi, mercoledì 5 luglio 2024. Secondo le primissime informazioni disponibili la vittima si trovava in mare lungo la riviera di Ponente quando si è consumata la tragedia. Non è da escludere che la bagnante possa avere avuto un malore dopo essersi tuffata per rinfrescarsi. Sul posto è presente la Guardia Costiera.

Donna muore annegata, dramma a Milazzo (Messina)

Inutili purtroppo si sono rivelati tutti i tentativi di salvarle la vita. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale la vittima sarebbe una donna sulla sessantina, giunta in Sicilia per trascorrere le vacanze. Il tratto in cui la signora stava facendo il bagno è quello in corrispondenza dello stadio Comunale Marco Salmeri, lungo la spiaggia di ponente. In corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell’accaduto.