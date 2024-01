Esplode una palazzina per una fuga di gas: tre persone estratte dalle macerie e affidate al 118

Paura in provincia di Roma stamattina dove una palazzina è esplosa a causa verosimilmente di una fuga di gas. Tre le persone estratte (vive) dalle macerie e affidate ai sanitari del 118.

Dramma a Canale Monterano, in provincia di Roma, oggi sabato 6 gennaio 2024, giorno dell’Epifania. Una palazzina di due piani è stata ridotta ad un cumulo di macerie dopo una violenta esplosione.

Al momento la causa più probabile resta quella di una fuga di gas. E’ successo intorno alle 8.30 in Via dei Monti. Il boato ha scosso il centro abitato facendo scattare immediatamente l’allarme. In corso le operazioni di soccorso.

Esplode palazzina a Canale Monterano

Al lavoro i Vigili del Fuoco con gli operatori che, raggiunto il luogo dell’incidente, hanno iniziato le ricerche delle persone rimaste sotto le macerie. Dalle prime informazioni raccolte si tratta di tre residenti, dei quali due sono stati estratti e affidati alle cure del 118 per il trasporto verso l’Ospedale, mentre una terza è stata individuata e si sta scavando per poterla estrarre.

Sul posto la sala operativa del comando di Roma dei Vigili del Fuoco ha inviato due Squadre VVF con al seguito una Autobotte, i Nuclei Usar e CRRC, con il Carro Crolli, l’Autoscala il funzionario di Guardia ed il Capo Turno Provinciale.

Gli aggiornamenti

Poco fa anche la terza persona è stata individuata e affidata al 118. Adesso si cerca di capire quali siano le loro condizioni. Presenti sul luogo del disastro anche i Militari dell’Arma de Carabinieri.