Far west in strada, rissa e spari davanti al bar: ferita una ragazza

Una furibonda rissa poi la follia: un uomo ieri nella tarda serata, in provincia di Latina, ha aperto il fuoco in mezzo alla gente colpendo una ragazza. Ma l’obiettivo non era lei: sul caso indagano ora i Carabinieri.

Una lite tra stranieri culminata con il ferimento di una ragazza che però non c’entrava nulla con la contesa. Sarebbe questa la cronaca del far west accaduto nella notte a Sezze, in provincia di Latina. Un uomo, non curante della presenza di diversi clienti davanti ad un bar, ha sparato un colpo d’arma da fuoco ferendo una giovane che è stata poi ricoverata in Ospedale. Poco prima, in piazza Ferro di Cavallo, a quanto pare la persona, aveva preso parte ad una rissa e aveva deciso di ‘vendicarsi’ del rivale: purtroppo però a farne le spese sembrerebbe essere stata una ragazza estranea alla vicenda.

Spari a Sezze: cosa è successo stanotte

Secondo quanto riferisce Latina Oggi i fatti sarebbero accaduti davanti al Central Caffé. E’ qui che si trovava la ragazza che fortunatamente è rimasta ferita (alle gambe, ndr) non in modo grave. Due i ragazzi, stranieri, che sarebbero coinvolti invece nella lite avvenuta poco prima. E sarebbe stato proprio uno dei due, arrivando nei pressi del locale, ad aprire il fuoco mancando però il bersaglio. Un episodio che, chiaramente, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Il Sindaco di Sezze: “Spero delinquente venga assicurato alla giustizia”

Sul fatto poco fa ha parlato il Sindaco di Sezze Lidano Lucidi: