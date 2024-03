Femminicidio a Roma: uccisa a coltellate davanti alla figlia di 5 anni

Femminicidio a Roma, donna di 37 anni trovata senza vita ieri sera. Al momento del delitto era presente in casa anche la figlia piccola della coppia. La tragedia.

Omicidio a Roma, vittima ancora una volta una donna. Dramma nella serata di ieri, sabato 16 marzo 2024, in Via Livilla. Qui è stato trovato il corpo senza vita di una 37enne. L’allarme è scattato quando erano da poco passate le 23.30: sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato. Nonostante i soccorsi, purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare. (Foto in alto: repertorio/ANSA).

Omicidio a Roma in Via Livilla: chi è la vittima

Siamo nella zona del Quadraro, precisamente in Via Livilla. La vittima si chiamava Li Xuemei: 37 anni come detto, era di nazionalità cinese. Secondo le prime informazioni disponibili alla base del delitto ci sarebbe stata una lite familiare scoppiata con il marito, poi degenerata e culminata con un’aggressione ai danni della 37enne, con tutta probabilità avvenuta con un coltello (o comunque con un’arma da taglio).

La donna sarebbe stata quindi raggiunta dai fendenti all’addome restando uccisa. In casa, da quanto si apprende, era presente anche la figlia di 5 anni. Il marito della vittima, anche lui cinese di 36 anni, al momento dell’intervento dei poliziotti non era presente nell’abitazione. Il che ha fatto scattare immediatamente le ricerche in zona.

Femminicidio a Roma al Quadraro: fermato il marito della vittima

Quello che sembrerebbe configurarsi a tutti gli effetti come un tentativo di fuga è, ad ogni modo, durato poco. L’uomo infatti è stato rintracciato dalla Polizia in Via dei Consoli, praticamente a pochi isolati di distanza dall’abitazione, e fermato. La sua posizione resta tuttora al vaglio: sebbene al momento non siano stati formulati formalmente capi di imputazione a suo carico, l’ipotesi più accreditata è che ovviamente sia stato proprio lui a commettere l’efferato delitto prima di allontanarsi dalla casa. Di conseguenza il reato potrebbe configurarsi come femminicidio. Attesi ulteriori sviluppi nelle prossime ore.