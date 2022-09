Furiosa rissa a Ladispoli, due feriti: uno è grave

Li hanno prima accerchiati, poi li hanno aggrediti, forse con delle mazze. Una furiosa rissa quella avvenuta ieri sera, poco dopo le 20.30, a Ladispoli, in via Glasgow, all’esterno di un supermercato: qui due persone sono state colpite e nel ‘parapiglia’ sono rimaste ferite.

Cosa è successo in via Glasgow a Ladispoli

Due uomini, entrambi romeni, sono stati aggrediti, probabilmente da altre tre persone. Uno di loro, quello di 43 anni, è rimasto ferito in maniera grave ed è stato portato d’urgenza all’Aurelia Hospital a Roma. L’amico, invece, di 32 anni, non verserebbe in condizioni critiche e attualmente si trova ricoverato all’ospedale di Bracciano.

Le indagini

Quello che è certo, al momento, è che due persone, i due romeni, sono state aggredite violentemente. Con calci e pugni.

Ora spetterà alla Polizia, intervenuta sul posto, capire cosa sia successo. In ogni caso, i tre aggressori sono stati subito identificati e denunciati. Proprio loro che hanno colpito e ferito i due uomini. Che ora sono in ospedale, lì dove uno, quello di 43 anni, sembrerebbe essere in gravi condizioni.

Seguiranno aggiornamenti