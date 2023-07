Giovane rom ‘manolesta’ massacrata sul bus Ostia-Torvaianica: trascinata fuori per i capelli e picchiata

Ancora giustizia fai da te a Roma e provincia. Dopo il “giustiziere” dei parcheggi “Free park“, che dipinge fiancate e tetti delle auto parcheggiate contromano, nei posti dei disabili, sulle strisce pedonali o se invadono con una ruota il marciapiede, ecco che c’è chi non aspetta l’arrivo delle forze dell’ordine per rivendicare il suo diritto a non essere borseggiato a bordo di un bus. E, colta sul fatto la giovane ladra, invece di chiamare il 112, la picchia – e pure violentemente – sotto gli occhi di tutti.

Follia sul bus

La scena è stata ripresa da un passeggero e i video sono stati mandati alla pagina social “Welcome to Favelas”. I fatti sono accaduti nella serata di ieri, domenica 9 luglio, a Torvaianica, intorno alle ore 19:00, a bordo di un bus Atac della linea 07, la linea che va da Ostia a Campo Ascolano, in viale Po. Il bus era fermo al capolinea. Non si vede il momento in cui la ragazza, una giovane rom, tenta il furto. Le immagini partono subito dopo. Si vede il derubato che afferra la giovane, la butta a terra e inizia a picchiarla. Prima i calci, poi la prende per i capelli. Un ragazzo, vedendo la scena, prova a fermarlo, ma l’uomo è una furia. Anche una donna timidamente prova a intervenire.

Tutti gli altri invece si fanno gli affari loro. C’è chi riprende. E chi, addirittura, letteralmente passa sopra alla ragazza, scavalcandola mentre l’uomo le tira i capelli e la strascina fuori dal mezzo pubblico. Ad un tratto il ragazzo intervenuto per sedare gli animi sembra avere la meglio: riesce a scaraventare fuori dal bus l’uomo. Ma lui non si arrende e trascina fuori, appunto, la ragazza per i capelli.

Scene di ordinaria indifferenza

Tranne il ragazzo e la donna, tutti gli altri non si sono mossi. La ragazza a terra, semisvestita a causa del “trattamento” ricevuto, non riusciva a reagire in quanto fisicamente meno forte rispetto al suo avversario. I video si interrompono e non mostrano il finale. Ma, da quanto abbiamo ricostruito, nessuno dei due protagonisti – l’uomo che stava per essere derubato e la ragazza picchiata – ha chiamato le forze dell’ordine. Né nessun altro che fosse in quel momento sul bus.

Infatti sul posto non sono intervenuti né polizia né carabinieri, in quanto non avvisati dell’episodio. Ormai sono sempre di più le volte in cui le persone, esasperate, reagiscono ai tentativi di furto che avvengono sui mezzi pubblici. E lo fanno in maniera violenta e inconsulta. Come quando, questo inverno, un uomo è stato aggredito dopo aver rubato, sulla metro A all’altezza di della fermata Numudio Quadrato, al Tuscolano. I passeggeri se ne sono accorti, hanno circondato il ladro e l’hanno prima aggredito a bordo, poi, quando il malvivente ha tentato la fuga, lo hanno fatto scendere dal vagone e lì, circondandolo, lo hanno picchiato.